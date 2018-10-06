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Биография Монсеррат Кабалье

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Умерла Монсеррат Кабалье (6)
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© AFP 2018 / Andrei BabushkinИспанская оперная певица Монсеррат Кабалье и ее дочь Монсеррат Марти на Соборной площади Кремля в Москве. 1998 годИспанская оперная певица Монсеррат Кабалье и ее дочь Монсеррат Марти на Соборной площади Кремля в Москве. 1998 год
© AFP 2018 / Andrei Babushkin

Испанская оперная певица (сопрано) Монсеррат Кабалье (полное имя Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фолк, кат. Maria de Montserrat Viviana Concepcion Caballe i Folch) родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года.

Имя будущей певице было дано в честь местной священной горы, где находится монастырь, названный именем Богоматери, которую каталонцы называют святой Марией Монсеррат.

В 1954 году Монсеррат Кабалье с отличием окончила Филармонический драматический лицей Барселоны. Во время учебы она помогала семье, которая находилась в сложном материальном положении, и работала продавщицей, закройщицей, швеей, одновременно изучая английский и французский языки.

Благодаря патронажу семьи меценатов Бельтран Мата Монсеррат смогла оплатить обучение в Барселонском лицее, а затем эта семья порекомендовала певице поехать в Италию, оплатив ей все расходы.

В Италии Монсеррат Кабалье приняли в театр Maggio Fiorentino (Флоренция).

В 1956 году она стала солисткой Оперного театра Базеля (Швейцария).

В 1956-1965 годах Монсеррат Кабалье пела в оперных театрах в Милане, Вене, Барселоне, Лиссабоне. Там она исполнила множество партий в операх разных эпох и стилей.

В 1959 году Кабалье вошла в труппу Бременского оперного театра (ФРГ).

В 1962 году певица вернулась в Барселону и дебютировала в "Арабелле" Рихарда Штрауса.

Международное признание пришло к Монсеррат Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги холл. Ее выступление стало сенсацией в мире оперы. Зал аплодировал незнакомой певице в течение 20 минут.

В том же 1965 году Кабалье выступала на Глайндборнском фестивале и дебютировала в Метрополитен опера, а с 1969 года неоднократно пела в "Ла Скала". Голос Монсеррат звучал в лондонском Ковент Гардене, парижской Гранд Опера, Венской государственной опере.

В 1970 году на сцене "Ла Скала" Монсеррат Кабалье спела одну из самых лучших своих партий Норму из оперы "Норма" Винченцо Беллини. В 1974 году певица гастролировала с "Ла Скала" в Москве именно с оперой "Норма".

Выступления Монсеррат проходили с такими дирижерами, как Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян, Джеймс Ливайн, Зубин Мета, Георг Солти, а также с известными певцами Хосе Каррерасом, Пласидо Доминго, Мерилин Хорн, Альфредо Краусом и Лучано Паваротти.

Она пела в таких исторических местах, как Большой Колонный зал Кремля, Белый дом в Вашингтоне, Аудитория Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зал Народа в Пекине.

Монсеррат Кабалье владела техникой виртуозного пения бельканто.

В репертуаре певицы — оперы композитов Верди, Доницетти, Россини, Беллини, Чайковского и др. Ею исполнено около 125 оперных партий, выпущено более100 дисков.

Монсеррат Кабалье была известна не только как оперная певица. В 1988 году она совместно с рок-музыкантом, лидером группы Queen Фредди Меркьюри записала альбом "Barcelona". Песня Barcelona, созданная к Олимпийским играм 1992 года, в итоге стала символом Барселоны и всей Каталонии.

Также Монсеррат сотрудничала с греческим композитором, исполнителем электронной музыки Вангелисом в двух музыкальных произведениях (March with me и Like a dream), которые вошли в ее альбом "Друзья на всю жизнь" (Friends for life), где она спела дуэтом с различными известными поп звездами, включая Джонни Холидея и Лизу Нилссон.

Кабалье — одна из немногих оперных певиц, чьи поп-записи попадали в чарты.

Певица активно занималась благотворительностью. Она была Почетным послом ООН и послом доброй воли ЮНЕСКО. Учредила фонд помощи больным детям под эгидой ЮНЕСКО.

Свое 60-летие Монсеррат Кабалье отметила концертом в Париже, весь сбор от которого пошел Всемирному фонду исследования СПИДа.

В 2000 году она приняла участие в московском благотворительном концерте в рамках международной программы "Звезды мира — детям", организованной для помощи одаренным детям инвалидам. Она давала благотворительные концерты в поддержку далай ламы, а также Хосе Каррераса, когда у него начались проблемы со здоровьем.

В активе певицы множество престижных международных премий. Она была награждена орденами и медалями различных стран, среди которых испанский орден Исабель, французский орден Командора искусств и литературы, золотая медаль Академии литературы, науки и искусства Италии.

В 2013 году певица была удостоена ордена Чести Армении.

Монсеррат Кабалье была замужем за оперным певцом Бернабе Марти. У них двое детей: сын Бернабе Марти и дочь Монсеррат Марти, которая также стала оперной певицей.

В ночь на 6 октября 2018 года певица скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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