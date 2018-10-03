Лауреаты Нобелевской премии по химии 2018 года

Объявление лауреатов Нобелевской премии 2018 года по химии в Стокгольме

Объявление лауреатов Нобелевской премии 2018 года по химии в Стокгольме

Арнольд Фрэнсис Гамильтон

Американский ученый и инженер Фрэнсис Гамильтон Арнольд (Frances Hamilton Arnold) родилась 25 июля 1956 года в Питтсбурге (Пенсильвания, США).

В 1979 году получила степень бакалавра в Принстонском университете, в 1985 году — степень доктора философии в Калифорнийском университете в Беркли.

С 1986 года работает в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене (Калифорния, США). Профессор химической инженерии, биоинженерии и биохимии.

В 2013 году заняла пост директора Центра биоинженерии Розенов (Rosen Bioengineering Center).

В начале 1990-х годов она была инициатором метода направленной эволюции, позволяющей исследователям разрабатывать новые ферменты для производства ряда продуктов, включая биотопливо, фармацевтические препараты, сельскохозяйственные химикаты, бумажные изделия и др. В 2009 году Арнольд и ее команда спроектировали ферменты, которые разрушают целлюлозу, разрабатывая ферменты-катализаторы для превращения сельскохозяйственных отходов в топливо и химикаты.

Арнольд является одним из основателей компании Gevo, которая работает в сфере "зеленой химии".

Она является членом трех национальных американских академий наук — инженерной (2000), медицинской (2004) и Американской академии наук (2008).

В 2018 году Фрэнсис Арнольд была избрана в члены Американского философского общества.

В 2011 году Арнольд стала лауреатом Премии Чарльза Старка Дрейпера.

В 2013 году она получила Национальную медаль США в области технологий и инноваций, в 2014 году была введена в Национальный зал славы изобретателей.

В 2016 году за метод направленной эволюции Арнольд стала первой женщиной, получившей премию "Технология тысячелетия".

В 2017 году удостоена Премии Рэймонда и Беверли Саклеров и Премии Общества женщин-инженеров.

3 октября 2018 года Фрэнсис Арнольд совместно Джорджем Смитом и Грегори Винтером была присуждена Нобелевская премия по химии за 2018 год. Арнольд удостоена премии за работы по направленной эволюции ферментов.

Винтер Грегори

Британский биохимик Грегори Винтер (Greg Winter) родился 14 апреля 1951 года в Лестере (Великобритания).

В 1973 году окончил Тринити-колледж (Кембридж). В 1976 году получил степень доктора философии в Кембриджском университете.

Исследовательская карьера Грегори Винтера связана с Лабораторией молекулярной биологии (LMB) и Центром белковой инженерии (CPE) в Кембридже.

Грегори Винтер — генный инженер, область его исследований — терапевтические антитела.

Он стал руководителем исследовательской программы в 1981 году, с 1994 по 2006 год был заместителем начальника отдела PNAC (химии и биотехнологии белковых и нуклеиновых кислот), с 2006 по 2011 год занимал пост заместителя директора Лаборатории молекулярной биологии.

С 1990 по 2010 год он также был заместителем директора Центра белковой инженерии (в 2010 году Центр вошел в структуру Лаборатории молекулярной биологии).

В настоящее время занимает пост почетного руководителя исследований Лаборатории молекулярной биологии.

С 1991 года Грегори Винтер был старшим научным сотрудником Тринити-колледжа, в декабре 2011 года королева Великобритании Елизавета II назначила его Мастером (руководителем) Тринити-колледжа.

Грегори Винтер является основателем биотехнологических компаний Cambridge Antibody Technology (1989, была приобретена AstraZeneca), Domantis (2000, приобретена GlaxoSmithKline) и Bicycle Therapeutics (2009).

Член Европейская молекулярно-биологической лаборатории (1987), Лондонского королевского общества (1990), Академии медицинских наук (2006) и многих других профессиональных организаций. Награжден многочисленными призами и медалями. В 2004 году за заслуги в области молекулярной биологии был удостоен рыцарского титула.

3 октября 2018 года Грегори Винтер, Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит были удостоены Нобелевской премии по химии за 2018 год. Винтер удостоен премии за создание метода так называемого "фагового дисплея пептидов и антител", позволяющего довольно просто и при этом очень эффективно выбирать биологические молекулы, белки и пептиды, с нужными свойствами.



Смит Джордж П.

Американский химик Джордж П. Смит (George P. Smith) родился 10 марта 1941 года в Норуолке (штат Коннектикут, США).

В 1963 году получил степень бакалавра биологии в Хаверфорд-колледже (Haverford College).

В 1963-1984 годах работал учителем и лаборантом в средней школе.

В 1970 году получил степень доктора философии в области бактериологии и иммунологии в Гарвардском университете (Кембридж, США).

В 1970-1975 годах проходил постдокторантуру в Университете Висконсина у Оливера Смитиса.

В 1975 году начал работать на факультете отдела биологических наук в Университете Миссури в Колумбии (США), в 2000 году стал профессором.

Джордж Смит является почетным профессором биологических наук Университета Миссури в Колумбии.

Ученый опубликовал 35 работ в таких областях, как структура и эволюция антител, эволюция повторяющихся последовательностей ДНК, геномика (раздел молекулярной генетики, посвященный изучению генома и генов живых организмов) и биология нитевидного фага (вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки).

3 октября 2018 года Джорджу Смиту вместе с Фрэнсисом Арнольдом и Грегори Винтером присуждена Нобелевская премия по химии за работы по направленной эволюции химических молекул. Смит и Винтер ее получили за создание метода так называемого "фагового дисплея пептидов и антител", позволяющего довольно просто и при этом очень эффективно выбирать биологические молекулы, белки и пептиды, с нужными свойствами.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников