Биография Алексея Кокорина

Алексей Геннадьевич Кокорин родился 1 марта 1961 года в селе Глубоком Шадринского района Курганской области.

В 2000 году окончил Московский государственный открытый университет. Кандидат экономических наук (2003).

В 1978 году начал работать в Ольховском совхозе Шадринского района.

С 1979 года по 1986 год служил в рядах Советской Армии и органах МВД СССР.

В 1991-1996 годах занимался коммерческой деятельностью, создал малое предприятие "Союз милосердия + помощь" и индивидуальное частное предприятие "Карина".

В 1996 году был избран на пост главы города Шадринска. Переизбирался на эту должность в 2000, 2004, 2009 годах.

14 февраля 2014 года Алексей Кокорин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области.

14 сентября 2014 года был избран губернатором Курганской области, получив по итогам голосования 84,87% голосов избирателей, пришедших на избирательные участки.

2 октября 2018 года Алексей Кокорин принял решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы.

Кокорин был вице-президентом Ассоциации малых и средних городов России, членом Совета по местному самоуправлению при президенте РФ, секретарем Шадринского городского местного отделения партии "Единая Россия" (с 2007 года), членом Курганского регионального политсовета.

Алексей Кокорин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013).

Кокорин женат, у него трое детей.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила около 3,156 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников