Биография Петра Вьюнова

Президент АО "VPM Capital" Петр Михайлович Вьюнов родился 8 марта 1984 года в Воронеже.

В 2006 году окончил воронежский филиал Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности "юриспруденция".

В 2006-2008 годах работал юрисконсультом в компании "Директ Холдинг".

В 2011-2012 годах стал соучредителем проектно-строительной компании "Промсвязьмонтаж".

С 2013 года Петр Вьюнов занимал должность вице-президента в строительном холдинге "Эпоха Возрождения", где курировал строительные работы в рамках инвестиционных программ ОАО "РЖД", Правительства Москвы и Московской области.

В начале 2018 года он основал АО "ВПМ Капиталъ", основной деятельностью которого стала поставка мостовой стали и нетиповых металлоконструкций на объекты РЖД и МКЖД, инвестирование и благотворительность.

Петр Вьюнов является одним из участников рабочей группы по разработке программы развития Московского транспортного узла до 2025 года.

Занимается благотворительностью. Он — генеральный спонсор Федерации дзюдо города Воронежа, Воронежской областной федерации футбола и детского футбольного клуба "Труд".

Входит в попечительский совет Мемориального музея-квартиры Святого Праведного отца Иоанна Кронштадтского.

Петр Вьюнов женат, у него двое детей.

(Биография предоставлена пресс-службой "ВПМ капиталъ")