Биография Петра Вьюнова

Президент АО "VPM Capital" Петр Михайлович Вьюнов родился 8 марта 1984 года в Воронеже.
В 2006 году окончил воронежский филиал Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности "юриспруденция".
В 2006-2008 годах работал юрисконсультом в компании "Директ Холдинг".
В 2011-2012 годах стал соучредителем проектно-строительной компании "Промсвязьмонтаж".
С 2013 года Петр Вьюнов занимал должность вице-президента в строительном холдинге "Эпоха Возрождения", где курировал строительные работы в рамках инвестиционных программ ОАО "РЖД", Правительства Москвы и Московской области.
В начале 2018 года он основал АО "ВПМ Капиталъ", основной деятельностью которого стала поставка мостовой стали и нетиповых металлоконструкций на объекты РЖД и МКЖД, инвестирование и благотворительность.
Петр Вьюнов является одним из участников рабочей группы по разработке программы развития Московского транспортного узла до 2025 года.
Занимается благотворительностью. Он — генеральный спонсор Федерации дзюдо города Воронежа, Воронежской областной федерации футбола и детского футбольного клуба "Труд".
Входит в попечительский совет Мемориального музея-квартиры Святого Праведного отца Иоанна Кронштадтского.
Петр Вьюнов женат, у него двое детей.
(Биография предоставлена пресс-службой "ВПМ капиталъ")