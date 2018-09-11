Восточный экономический форум (ВЭФ) учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно в городе Владивостоке.

Основные задачи ВЭФ:

— укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти;

— всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала российского Дальнего Востока, а также повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, как на российском, так и на международном уровне;

— презентация новых условий инвестирования и ведения бизнеса: территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, господдержки перспективных инвестпроектов.

Руководителем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Первый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 5 сентября 2015 года. На форуме выступил президент РФ Владимир Путин.

В работе ВЭФ приняли участие 1,8 тысячи делегатов и гостей и 32 официальные иностранные делегации.

В ходе ВЭФ было заключено более 80 контрактов на сумму свыше 1,3 триллиона рублей. Среди крупнейших подписанных на форуме проектов — соглашение между "Газпромом" и министерством развития Дальнего Востока о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ); соглашение между "РусГидро" и банком ВТБ о рефинансировании долгов "РАО ЭС Востока"; соглашение о сотрудничестве в сфере развития электроэнергетики между ГК "Росатом" и правительством Чукотского АО и другие соглашения.

Второй Восточный экономический форум прошел 2-3 сентября 2016 года. В форуме приняли участие более трех тысяч человек из 60 стран мира. Из них 207 глав российских компаний и 94 главы иностранных компаний, всего более 1,5 тысячи представителей бизнеса.

Самая представительная делегация прибыла из Японии, на втором месте Китай, на третьем — Южная Корея. Форум также посетили делегации Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.

Центральным событием форума стала панельная сессия с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе.

По итогам форума было подписано свыше 200 соглашений на сумму более 1,7 триллиона рублей.

Третий восточный экономический форум прошел во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года. Его основная тема — "Дальний Восток: создавая новую реальность".

В работе форума приняли участие более шести тысяч человек из более чем 60 стран, в том числе 103 главы иностранных компаний, а также 240 глав российских компаний.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание "Дальний Восток: создавая новую реальность" с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, президента Монголии Халтмагийна Баттулги, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

На форуме было подписано 217 соглашений на 2,496 триллиона рублей (соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Среди них соглашение между АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и АО "Восточная нефтехимическая компания" о реализации инвестиционного проекта по созданию нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску моторных топлив Евро-5 и прочей нефтехимической продукции (объем инвестиций — 630 миллиардов рублей) и соглашение между министерством по развитию Дальнего Востока и ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений" о строительстве Находкинского завода минеральных удобрений (объем инвестиций 387,7 миллиарда рублей).

Четвертый восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября 2018 года. Главная тема ВЭФ-2018 — "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников