Биография Романа Копина

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 1 августа 2018

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 1 августа 2018

Роман Валентинович Копин родился 5 марта 1974 года в городе Костроме.

В 1996 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы (ныне Нижегородский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по специальности "Государственное и муниципальное управление", в 2008 году Финансовую академию (ныне Финансовый университет) при правительстве Российской Федерации по специальности "Финансы и кредит".

Трудовую деятельность начал в 1994 году заместителем директора Нижегородского областного центра молодежных инициатив.

С 1995 год работал инспектором юридического отдела, а затем руководителем группы исполнения постановлений по делам о нарушении таможенных правил Костромской таможни.

В 1998-1999 годах трудился в костромском региональном филиале АКБ "СБС-Агро".

С 1999 года по 2001 год был советником губернатора Чукотского автономного округа.

С декабря 2001 по 2003 год — глава муниципального образования Чаунский район (Чукотский автономный округ).

В 2003-2008 годах был главой муниципального образования Билибинский район (Чукотский автономный округ).

С апреля по июль 2008 года — заместитель губернатора Чукотского автономного округа и одновременно начальник департамента промышленной и сельскохозяйственной политики.

3 июля 2008 года назначен исполняющим обязанности губернатора Чукотского автономного округа.

11 июля 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Думы Чукотского автономного округа кандидатуру Романа Копина для наделения его полномочиями губернатора региона.

13 июля 2008 года депутаты окружного парламента наделили Романа Копина полномочиями губернатора.

8 сентября 2013 года был избран губернатором Чукотского автономного округа. 24 сентября официально вступил в должность.

Роман Копин член Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Награжден орденом Почета.

Роман Копин женат, воспитывает сына и дочь.

Сумма задекларированного дохода за 2017 год составила 4,1 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников