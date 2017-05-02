Международный трибунал по расследованию военных преступлений во Вьетнаме

2 мая 1967 года открылась первая сессия созданного британским ученым и общественным деятелем Бертраном Расселом Международного трибунала по расследованию военных преступлений (также известный как Трибунал Рассела), признавшего США виновными в агрессии против Вьетнама.

Разразившаяся в 1957 году в Южном Вьетнаме гражданская война между сторонниками колониальной профранцузской власти и борцами за независимое демократическое государство вылилась в один из крупнейших в новейшей истории военных конфликтов. Сначала в боевые действия был втянут Северный Вьетнам. Затем противостояние приобрело геополитический характер на уровне непримиримой идеологической оппозиции, где с одной стороны выступали СССР, Китай, КНДР, демократический Лаос, Чехословакия, Куба и Болгария, а с другой — США, Южная Корея, Таиланд, Австралия, Новая Зеландия, Камбоджа и Королевство Лаос. Пытаясь пресечь коммунистическую экспансию в Индокитае, американские власти ввели в Южный Вьетнам войска.

Американское вторжение во Вьетнам продолжалось до января 1973 года, когда под давлением антивоенных сил в самих США президент Ричард Никсон был вынужден подписать соглашение о выводе войск.

Вьетнамская война запомнилась человечеству как трагическая политическая авантюра, стоившая более четырех миллионов жизней.

Обоюдная жестокость участников конфликта породила многочисленные военные преступления.

В 1966 году всемирно известный философ Бертран Рассел выступил с инициативой проведения трибунала по расследованию военных преступлений во Вьетнаме. Он был убежден, что "преступление молчания" необходимо предотвратить. Что мировое сообщество должно на основе достоверной информации сделать свои, не зависимые от политической коньюнктуры, выводы. Рассел разослал письма известным во всем мире людям, предлагая им принять участие в подготовке трибунала. Откликнувшихся было немало. Среди пожелавших принять участие в работе трибунала были немецкий писатель и философ Гунтер Андерс, французский ученый и писатель Жан-Поль Сартр, французская писательница Симона де Бовуар, лидер афро-американцев Стоукли Кармайкл, бывший президент Мексики Ласаро Карденас, лидер британских тред-юнионистов Лоуренс Дейли.

Работу Трибунала должны были спонсировать представители прогрессивной общественности.

Учредительная сессия трибунала состоялась в Лондоне (Великобритания) 15 ноября 1966 года. В Международный трибунал по военным преступлениям вошли 25 известных людей из разных стран. Его почетным президентом стал Бертран Рассел, а президентом — Жан-Поль Сартр.

Главная задача участников трибунала состояла в том, чтобы дать исчерпывающую картину войны во Вьетнаме и этот кошмар больше не повторился.

В 1967 году Международный трибунал по расследованию военных преступлений провел два своих заседания — в Стокгольме (Швеция) и в Роскилде (Нидерланды).

В ходе первой сессии трибунала, состоявшейся 2-10 мая 1967 года в Стокгольме, были заслушаны представители Демократической Республики Вьетнам, отмечено нежелание США прислать на трибунал своих представителей, заслушаны репортажи о происходящих событиях, представлены свидетельства и экспертные оценки, показания жертв войны. Всего на сессии выступили 20 человек. Были также предъявлены письменные свидетельства, фотографии и киносьемки.

10 мая 1967 года трибунал подвел итоги работы и вынес вердикт, в котором говорилось, что США несут ответственность за применение силы и, как следствие, за преступление агрессии, за преступление против мира.

Трибунал пришел выводу, что США нарушили установленные положения международного права, закрепленные в Парижском Пакте и в Уставе ООН, а также установления Женевских соглашений о Вьетнаме 1954 года. По мнению участников трибунала, действия США во Вьетнаме подпадают под статью Нюрнбергского трибунала и подлежат юрисдикции международного права.

На сессии единогласно был принят вывод о том, что правительства Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи являются соучастниками агрессии и нарушений международных норм.

На второй сессии, состоявшейся 20 ноября — 1 декабря 1967 года в Роскилде (Нидерланды), свидетели и эксперты говорили о применении напалмовых бомб и последствиях их использования, о фактах применения химического оружия, о практике заключения и пыток, об условиях содержания заключенных, о соучастии в войне Японии, Таиланда и Филиппин.

Трибунал пришел к выводу, что политическое потворство несправедливой войне недопустимо.

В своем обращении к американцам и к мировому общественному мнению, трибунал призвал к активным действиям, способным остановить военные преступления и геноцид, совершаемые на глазах цивилизованного человечества. Он впервые сказал о том, что и демократические общества способны на геноцид — о чем свидетельствует современная история Америки.

Участники трибунала надеялись на то, что американское общество, как и европейское и мировое общественное мнение, смогут погасить эту новую вспышку агрессии.

Хотя вердикт трибунала о виновности Соединенных Штатов в агрессии и нарушении законов войны не имел юридической силы, его проведение отражало определенный уровень готовности международной общественности добиваться применения норм гуманитарного права.

Позже аналогичные "трибуналы" прошли по Чили, Ираку, Палестине. Последний состоялся в 2014 году в Венеции и был посвящен событиям на юго-востоке Украины. На нем виновными в совершении военных преступлений в Донбассе были признаны президенты Украины Петр Порошенко и США Барак Обама, а также председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Обвинительный приговор, вынесенный трибуналом, был направлен в разные международные организации, в частности, в ООН, ОБСЕ и Международный уголовный суд.

Никаких юридических последствий все "Трибуналы Рассела" не имеют.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников