Конвенция ООН о запрещении химического оружия и о его уничтожении

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) была открыта к подписанию Генеральным секретарем ООН в Париже 13 января 1993 года и вступила в силу 29 апреля 1997 года.

Конвенция о запрещении химического оружия — первое в мире многостороннее соглашение по разоружению, предусматривающее ликвидацию целого класса оружия массового уничтожения в течение установленного срока.

Конвенция направлена на решение двух крупных задач. Первая — ликвидация целого класса опасного вида оружия массового уничтожения под строгим международным контролем (разоружение), вторая — запрещение производства и применения химоружия (предотвращение его распространения). Конвенция является бессрочной.

Участниками КЗХО в настоящее время являются 192 государства. В 2015 году к Конвенции присоединились Мьянма и Ангола. Вне ее правового поля остаются Израиль (подписал, но не ратифицировал), КНДР, Египет и Южный Судан. Россия, имевшая самые крупные запасы химоружия в мире, — 40 тысяч тон, стала полноправным участником Конвенции 5 декабря 1997 года.

Участники Конвенции обязуются не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не сохранять, не передавать, не применять химическое оружие и не проводить военных приготовлений к его применению; не помогать, не поощрять или не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к нарушению Конвенции; не использовать химических средств борьбы с беспорядками в качестве средств ведения войны. Государство — участник Конвенции имеет право разрабатывать, производить, приобретать иным образом, сохранять, передавать и использовать токсичные химикаты и их прекурсоры в целях, не запрещаемых данной

Конвенцией: промышленных, сельскохозяйственных, исследовательских, медицинских, фармацевтических или иных мирных целях; в целях, непосредственно связанных с защитой от токсичных химикатов и от химического оружия; в военных целях, не имеющих отношения к применению химического оружия и к использованию токсичных химикатов как средств ведения войны; в правоохранительных целях, включая борьбу с беспорядками. Статьи Конвенции не подлежат оговоркам.

Для контроля за осуществлением Конвенции государства-участники учредили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), ее штаб-квартира находится в городе Гааге, Нидерланды. ОЗХО также является международной площадкой для обсуждения всех вопросов, касающихся выполнения Конвенции.

В качестве руководящих органов ОЗХО учреждены: Конференция государств-участников, Исполнительный совет и Технический секретариат.

Конференция государств участников (КГУ) состоит из всех 192 членов. КГУ собирается на очередные сессии ежегодно. Кроме того, раз в пять лет проводятся так называемые обзорные конференции.

Исполнительный совет (ИС, подотчетен КГУ) состоит из 41 члена, которые избираются сроком на два года по принципу ротации. Его возглавляет председатель, избираемый сроком на один год. При формировании состава ИС особое внимание уделяется справедливому географическому распределению, значимости химической промышленности стран, а также политическим интересам и интересам безопасности. Места в ИС распределены по региональным группам: Африка и Азия — 9, Восточная Европа — 5, Латинская Америка и Карибский бассейн — 7, западноевропейские и другие государства — 10. Также имеется одно ротируемое место, которое каждые два года поочередно занимают страны латиноамериканской и азиатской групп. ИС проводит очередные (регулярные) сессии 3 раза в год.

Технический секретариат (ТС, подотчетен ИС) возглавляет генеральный директор, назначаемый КГУ по представлению ИС сроком на четыре года, он может быть продлен на этом посту еще на один период. С июля 2009 года гендиректором ТС является Ахмет Узюмджю (Турция), второй срок его полномочий истекает в июле 2018 года (выборы нового главы ТС пройдут в декабре 2017 года). В состав ТС также входят инспекторы, научные, технические и административные сотрудники различной квалификации, необходимой для содействия выполнению предмета и целей Конвенции. ТС осуществляет проверочно-инспекционную деятельность в государствах-участниках для подтверждения положений КЗХО, оказывает помощь КГУ и ИС в выполнении ими своих функций и занимается выполнением других задач, порученных ему руководящими органами ОЗХО.

Официально признали наличие химического оружия Албания, Ливия, Ирак, Индия, Россия, США, Республика Корея и Сирия.

В соответствии с положениями Конвенции все запасы химоружия в мире должны были быть уничтожены через 10 лет после ее вступления в силу — 29 апреля 2007 года. По решению государств-участников этот срок мог быть продлен до 15 лет — до 29 апреля 2012 года.

Три страны уже завершили свои программы химического разоружения — Албания в 2007 году, Корея в 2008 году, Индия в 2009 году.

Ввиду того, что три государства-обладателя (Россия, США, Ливия) не смогли завершить уничтожение к 29 апреля 2012 года, на 16-й сессии конференции государств-участников КЗХО принято решение, дающее этим странам право самим обозначить возможно кратчайшие сроки полного уничтожения своих запасов химического оружия.

Россия объявила конечной датой своей программы химразоружения 31 декабря 2015 года, США — 30 сентября 2023 года, Ливия — 31 декабря 2016 года.

Россия, по состоянию на конец 2016 года, уничтожила порядка 96% всех имевшихся запасов.

В соответствии с решением 19-й Конференции государств-участников КЗХО (декабрь 2014 года) продлен срок уничтожения российских запасов химоружия для завершения работ на объекте "Кизнер" (Удмуртская Республика) — не позднее 2020 года, что обусловлено объективными причинами (вопросы финансирования, ужесточение российского законодательства в сфере защиты окружающей среды и др.). По данным на февраль 2017 года, на объекте "Кизнер" обезврежено более 76% от общего объема запасов отравляющих веществ, находящихся на хранении.

США, имевшие запасы в 31,500 тысяч тонн отравляющих веществ (являлись вторым крупнейшим обладателем запасов химоружия), присоединились к Конвенции 29 апреля 1997 года и к концу 2016 года ликвидировали порядка 90% запасов отравляющих веществ.

Ливия, ставшая членом КЗХО в 2004 году, в феврале 2014 года уничтожила 31,1 тонн иприта и начала подготовку к ликвидации менее опасных химикатов. В 2016 году Триполи заявил о невозможности уничтожения в срок запасов химоружия (декабрь 2016 года). Ввиду того, что ситуация в сфере безопасности в Ливии остается непростой, в связи с чем сохранялась угроза попадания оставшихся ливийских запасов химического оружия в руки террористических группировок, было принято решение об их вывозе за пределы страны для последующего уничтожения за рубежом. При этом Россия настояла на том, чтобы данное решение не нарушало КЗХО и осуществлялось по "сирийскому сценарию", то есть с обязательным принятием соответствующей резолюции СБ ООН.

Ирак, присоединившийся к КЗХО в 2009 году, представил в ОЗХО предварительную информацию о составе и структуре объявленных запасов только в октябре 2011 года.

Кроме того, пока у страны нет четкого плана по их уничтожению, а также технологических и финансовых возможностей для решения этой задачи.

Сирия подписала Конвенцию 14 сентября 2013 года и официально присоединилась к ней через 30 дней после подписания — 14 октября 2013 года. 23 июня 2014 года из Сирии были вывезены все имевшиеся на ее территории компоненты химоружия. Все они были уничтожены в конце 2015 года.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников