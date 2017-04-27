Биография Евгения Моргунова

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Евгений Александрович Моргунов родился 27 апреля 1927 года в Москве.

Рос без отца, мама работала в роддоме санитаркой.

Когда началась война, 14-летний Евгений устроился на завод в Сокольниках, где делали артиллерийские снаряды. В свободное время занимался в драмкружке при Дворце культуры.

В 1943 году Моргунов написал письмо Сталину, в котором сообщил, что хочет стать актером. На имя директора завода пришло письмо, подписанное Сталиным, согласно которому мальчика направили в Камерный театр Таирова, во вспомогательный состав. Там Евгений постигал азы актерского искусства, а через год, в 1944 году, поступил во ВГИК.

В 1948 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

В 1948-1950 годах и с 1953 года был актером Театра-студии киноактера, с декабря 1950 года по сентябрь 1952 года — актер академического Малого театра.

В кино Моргунов дебютировал в фильме Александра Столпера "Дни и ночи" (1944) еще учась в институте. Затем снялся в эпизодических ролях в нескольких картинах.

Актерская работа, сразу принесшая Моргунову известность, — роль предателя Стаховича в фильме "Молодая гвардия" (версия 1948 года, режиссер Сергей Герасимов) — в экранизации одноименного романа Александра Фадеева. Молодой Моргунов в образе Стаховича настолько запомнился публике, что в одном провинциальном городе актер был атакован на улице мальчишками, считавшими, что выследили предателя.

В 1950-е годы актер снимался преимущественно в фильмах историко-патриотической направленности.

Кардинальный поворот в актерской карьере Евгения Моргунова неразрывно связан с именем режиссера Леонида Гайдая. Всенародную популярность Моргунову принесла роль Бывалого в серии кинокомедий Леонида Гайдая 1960-х годов: "Самогонщики" (1961), "Пес Барбос и необычный кросс" (1961), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" (1966).

Во время съемок "Кавказской пленницы" между Моргуновым и Гайдаем произошел конфликт, который надолго омрачил их отношения. Помирились актер с режиссером лишь спустя 27 лет на открытии Музея трех актеров.

После работы с Гайдаем Моргунов редко снимался в кино, в основном в эпизодах. Среди работ 1960-1980-х годов — картины "Сказка о потерянном времени" (1964), "Три Толстяка" (1966), "Ехали в трамвае Ильф и Петров" (1971), "Покровские ворота" (1982). Из последних работ — "Болотная — стрит" (1991), "Бабник —2" (1992), "Бравые парни" (1993), "Райское яблочко" (1998).

Моргунов также написал четыре сценария, один из которых лег в основу его режиссерского дебюта — в 1962 году под патронажем Михаила Шолохова он поставил комедию "Когда казаки плачут". Но эта режиссерская работа осталась в его кинокарьере единственной.

Евгений Моргунов скончался 25 июня 1999 года после инсульта в Москве в Центральной клинической больнице. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Моргунов был женат, в семье родились двое сыновей — Антон (1966 года рождения) и Николай (1972-1998).

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