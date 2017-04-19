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Биография Марии Шараповой

10:2519.04.2017
(обновлено: 10:27 19.04.2017)
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Российская теннисистка Мария Шарапова. Архивное фото
© AFP 2017/ Kenzo Tribouillard

Российская теннисистка, пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Юрьевна Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ).

Теннисом Мария начала заниматься в возрасте 4,5 лет в Сочи, куда к тому времени переехала ее семья. Первым тренером спортсменки стал Юрий Юдкин. В 1993 году шестилетней Марии довелось сыграть с известной теннисисткой 1980-х годов Мартиной Навратиловой, когда та давала мастер-класс в Москве. Навратилова, разглядев талант в юной теннисистке, посоветовала отцу отдать Машу в Теннисную академию Ника Боллетьери во Флориде (США).

В 1995 году Шарапова переехала в США и начала занятия в академии. Ее тренером стал Роберт Лэнсдорп, обучавший таких чемпионов, как Пит Сампрас, Линдсей Дэвенпорт и Трэйси Остин.

Дебют Шараповой на взрослых турнирах состоялся в 2001 году в Сарасоте (США).

В 2002 году на турнирах ITF спортсменка завоевала три титула — в японской Гунме, канадском Ванкувере и американском Пичтри-Сити.

В мае 2003 года она выиграла еще один турнир ITF в Си-Айленде (США).

В том же году Шарапова начала активно выступать в соревнованиях Женской теннисной ассоциации (WTA) — дошла до четвертого раунда на Уимблдонском турнире. Во второй половине 2003 года Шараповой удалось выиграть два турнира Ассоциации — в Токио и Квебек-Сити. В итоге 16-летняя теннисистка была признана лучшим новичком года WTA.

В 2004 году Мария Шарапова одержала победу на нескольких мировых престижных турнирах — соревнованиях в Бирмингеме, на Уимблдоне, турнире в Сеуле, Открытом чемпионате Японии и итоговом турнире года — WTA Championships.

В августе 2005 года спортсменка возглавила рейтинг лучших теннисисток мира.

В 2006 году Мария Шарапова довела свой личный рекорд до 19 беспроигрышных поединков, стала победительницей Открытого чемпионата США, заняла второе место в итоговом рейтинге.

В 2007 году из-за травмы плеча Шарапова пропустила ряд турниров, но при этом ей удалось в конце года войти в топ-5 теннисисток.

В 2008 году стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. Вскоре из-за травмы плеча и последовавшей за этим операции Мария Шарапова пропустила около 10 месяцев, вернулась на корт в мае 2009 года.

© AP Photo/ Darko Vojinovic
Победительница "Ролан Гаррос"-2014 Мария Шарапова

В 2012 году, победив на "Ролан Гаррос", Мария Шарапова стала первой россиянкой, завоевавшей карьерный Большой шлем — в ее коллекции наград есть все трофеи четырех главных теннисных турниров.

На Летних Олимпийских играх в Лондоне 2012 года Шарапова стала серебряным призером.

В 2014 году во второй раз выиграла "Ролан Гаррос".

Таким образом, Шарапова — пятикратная победительница турниров Большого шлема (Grand Slam) в одиночном разряде: Уимблдон (Wimbledon 2004), Открытый чемпионат США (US Open 2006), Открытый чемпионат Австралии (Australian Open 2008), Открытый чемпионат Франции (Roland Garros 2012 и Roland Garros 2014).

За свою карьеру Шарапова выиграла 35 турниров WTA в одиночном разряде и три турнира WTA в парном.

Теннисистка пять раз становилась лучшей ракеткой мира (занимала первое место в рейтинге WTA).

7 марта 2016 года Мария Шарапова объявила, что в ее допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии по теннису, найдены следы мельдония, который был внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством 1 января 2016 года.

В июне 2016 года она была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года.

За время отлучения от тенниса Шарапова прошла курс обучения глобальному стратегическому менеджменту в Гарвардской школе бизнеса, провела 10 дней в Лондоне, изучая принципы руководства, стажировалась в рекламном агентстве.

Помимо спорта, Мария Шарапова занимается общественной и благотворительной деятельностью. В 2007 году она стала Послом доброй воли Программы развития ООН.

Основанный теннисисткой Фонд Maria Sharapova Foundation участвует в благотворительных программах ООН.

В 2012 году Шарапова запустила собственный кондитерский бренд Sugarpova.

Мария Шарапова также сотрудничает с рядом известных брендов.

В 2016 году после дисквалификации теннисистки немецкий автомобильный концерн PORSCHE AG и американский производитель спортивной одежды Nike приостановили сотрудничество с россиянкой, а швейцарская компания TAG Heuer, занимающаяся производством часов, решила не продлевать с ней контракт.

В 2016 году в рейтинге "Богатейшие женщины России" Мария Шарапова заняла восьмое место с состоянием 260 миллионов долларов.

Мария Шарапова — заслуженный мастер спорта России.

В апреле 2012 года за активную благотворительную деятельность Шарапова была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в августе 2012 года за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне она была удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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