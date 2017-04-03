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При взрыве в Петербурге погибли десять человек
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Крупные теракты на транспорте в России в 2009-2017 годах

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (170)
16:1103.04.2017
(обновлено: 19:11 03.04.2017)
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Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте

2017

3 апреля взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие.

© РИА Новости
Паника, крики и дым - первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

2013

21 октября в Красноармейском районе Волгограда (в районе остановки "Лесобаза") произошел взрыв в салоне пассажирского автобуса "ЛиАЗ". В автобусе самоподрыв совершила уроженка Дагестана 30-летняя Наида Ахиялова.

В результате теракта пострадали 55 человек (в том числе 20 детей), 6 человек погибли.

2011

24 января в 16.32 мск в международном терминале московского аэропорта "Домодедово" произошел взрыв. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих. Погибли 37 человек, более 120 были госпитализированы.

2010

29 марта в 7.52 во втором вагоне поезда, прибывшем на второй путь станции метро "Лубянка" в Москве, произошел взрыв. В 8.36 в третьем вагоне поезда, прибывшем на второй путь станции "Парк Культуры" Сокольнической линии, произошел второй взрыв. Погибли 40 человек, еще почти сто получили ранения и увечья. Было возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

В ночь на 12 марта 14 вагонов грузового состава сошли с рельсов на перегоне Махачкала-Порт-Тарки в Дагестане. На пути следования поезда сработало взрывное устройство. Сразу же после взрыва машинист электровоза применил экстренное торможение. Из-за ЧП было сорвано расписание трех пассажирских поездов. По факту подрыва на железной дороге было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 205 (теракт) и 222 (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ).

2 февраля взрывное устройство мощностью 200-400 граммов тротила сработало в Петербурге на одном из участков Октябрьской железной дороги. Взрыв прогремел около половины пятого утра на перегоне Броневая — Лигово Витебского отделения ОЖД на железнодорожных путях под колесами дрезины. На месте взрыва образовалась воронка диаметром в метр, при этом взрыв не разрушил насыпь и не опрокинул мотодрезину. Погибших нет, но пострадал машинист — он получил травму ноги и был госпитализирован.

Как сообщает СКП РФ, по факту взрыва было возбуждено дело по статье 222 (незаконный оборот взрывчатых веществ). По данным источников в правоохранительных органах региона, также возбуждено дело "терроризм".

2009

30 ноября взрывное устройство сработало в Дагестане на пути следования пассажирского поезда номер 374 "Тюмень-Баку".

Подрыв железнодорожного полотна произошел под проходившим электровозом на 2354-м километре железной дороги "Москва-Баку", недалеко от станции Инчхи. В результате ЧП никто не пострадал. Локомотив электропоезда получил незначительные повреждения. Мощность взрывного устройства, заложенного на железной дороге в Дагестане, составила 1,5 килограмма тротила.

Уголовное дело по факту подрыва железнодорожного полотна в Дагестане возбуждено по статьям 205 УК РФ (террористический акт) и части 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Вечером 27 ноября скорый поезд 166 "Невский экспресс" сообщением Москва-Санкт-Петербург потерпел крушение на Октябрьской железной дороге неподалеку от населенного пункта Ерзовка, примерно в километре от административной границы Новгородской и Тверской областей. По данным ФСБ РФ, причиной крушения стал взрыв самодельного устройства мощностью семь килограмм в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва, который произошел под локомотивом, с рельсов сошли три последних вагона поезда.

В катастрофе погибли 28 человек, более 90 были ранены. Согласно основной версии правоохранительных органов, причиной катастрофы стал теракт.

Днем 28 ноября во время осмотра места ЧП следственной группой произошел еще один взрыв — бомба была приведена в действие с мобильного телефона в тот момент, когда рядом с ней находились следователи.

Второе взрывное устройство сработало не в полную силу, пострадали несколько сотрудников Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

 

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