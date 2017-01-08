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Биография Дэвида Боуи

01:0108.01.2017
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Музыкант Дэвид Боуи
© AFP 2016/ Nils Meilvang

Английский рок-музыкант, певец, актер Дэвид Боуи (David Bowie, настоящее имя Дэвид Роберт Джонс) родился 8 января 1947 года в лондонском районе Брикстон, Великобритания.

С детства он мечтал играть только рок-н-ролл и с 15 лет стал брать частные уроки музыки. В 1965 году он впервые выступил по телевидению со своим синглом I Pity The Fool, а в 1966 году начал выступать под псевдонимом Дэвид Боуи. В это время музыкант выступал в известном лондонском клубе "Марки" с поддержкой группы Hi Numbers (позднее — The Who).

Выпустив в первые годы своей деятельности альбом David Bowie и несколько синглов, Дэвид Боуи тем не менее стал известен широкой публике лишь осенью 1969 года, когда его песня Space Oddity достигла первой пятерки в британском хит-параде. После трех лет экспериментов он вновь появился на публике в 1972 году во время расцвета глэм-рока, создав образ персонажа по имени Зигги Стардаст.

Его хит-сингл Starman из знаменитого альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars вошел в первую десятку хит-парада Великобритании. В период относительно недолгого использования образа Зигги Стардаста Боуи часто применял музыкальные инновации и необычные визуальные постановки.

© Фото: Delph V Productions, 1986
Дэвид Боуи в фильме "Лабиринт" (1986)

Возрастающий интерес Боуи к американской музыке и культуре привел к созданию альбома Young Americans (1975), особенностью которого было сотрудничество с Джоном Ленноном при создании песен Fame, Fascinationc и Across the Universe. Сингл из этого альбома Bowie занял первую строчку в американских чартах. В 1976 году вышел сборник хитов Боуи под названием Changesonebowie.

В 1976 году свет увидел альбом Station to Station и в арсенале Дэвида Боуи появляется еще один образ — Изможденный Белый Герцог.

Персонаж был одет в белую рубашку, черные брюки, жилет и исполнял рок-баллады.

В 1976 году Боуи также сыграл свою первую главную роль в фильме "Человек, который упал на Землю".

В 1983 году Дэвид Боуи снова решил изменить направление своей музыки и выпустил танцевальный альбом Let's Dance, одноименная заглавная песня которого стала хитом как в Великобритании, так и в США.

Также в конце 1980-х музыкант активно снимался в кино: на экраны вышли фильмы "Голод" (1982), "Новички" (1986), "Лабиринт" (1986), а также картина Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа" (1988), где Боуи сыграл роль Понтия Пилата.

© Фото: Goldcrest Films International (1986)
Кадр из фильма "Абсолютные новички"

В 1988 году Боуи создал группу Tin Machine. Группа выпустила три альбома, для которых были характерны оригинальная интерпретация тяжелого звучания. В 1989 году вышел сборник хитов Боуи Sound + Vision, который имел большой успех.

В 1993 году Боуи, вернувшись к сольной карьере, выпустил альбом Black Tie White Noise, а также CD-ROM Jump. В 1995 году вышел альбом Outside, который стал одним из самых заметных событий в музыкальном мире: новый имидж Боуи, новая концепция и новое звучание. Альбом был записан в жанре рок-оперы с мистико-детективной основой.

В январе 1997 году Боуи отметил свое 50-летие концертом всех звезд в Madison Square Garden и выпуском диска Earthling. Следующий альбом Hours вышел осенью 1999 года. В 2002 году Боуи в содружестве с продюсером Тони Висконти выпустил альбом Heathen. Их сотрудничество продолжилось год спустя при выпуске альбома Reality (2003).

После перенесенной в июле 2004 года операции на сердце  Боуи значительно сократил число выступлений и редко появлялся на сцене.

8 января 2013 года Боуи выпустил новый сингл Where Are We Now, в марте 2013 года вышел в свет новый альбом артиста The Next Day.

8 января 2016 года музыкант выпустил новый альбом Blackstar в свой 69-й день рождения.

11 января 2016 года стало известно, что легендарный рок-музыкант Дэвид Боуи скончался.

© AFP 2016/ Ralph Gatti
Музыкант Дэвид Боуи

На протяжении своей музыкальной карьеры Боуи продал свыше 136 миллионов пластинок, а шесть его альбомов вошли в список "500 величайших альбомов всех времен" по версии журнала Rolling Stone. Музыкант также попал в первую тридцатку в списке "Ста величайших британцев" и получил титул рыцаря, но отказался от него.

В 1996 году Боуи был введен в Зал славы рок-н-ролла.

В 2004 году журнал Rolling Stone поставил Дэвида Боуи на 39-е место в списке "100 величайших исполнителей всех времён" и на 23-е среди лучших вокалистов всех времен.

Дэвид Боуи с 1992 года был женат на модели Иман Абдулмаджид, в 2000 году у них родилась дочь Александра. С первой супругой Анджелой Барнетт музыкант прожил десять лет, в этом браке у Боуи родился сын Данкан.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

© AFP 2016/ Vince Bucci
Музыкант Дэвид Боуи на голливудской "Аллее славы"
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