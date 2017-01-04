Биография Игоря Шувалова

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Иванович Шувалов родился 4 января 1967 года в поселке Билибино Магаданской области.

В 1993 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности "правоведение". Кандидат юридических наук.

В 1984-1985 годах работал лаборантом в научно-исследовательском институте "Экос".

В 1985-1987 годах проходил службу в рядах Советской Армии.

В 1993 году – атташе правового департамента министерства иностранных дел РФ.

С 1993 года по 1995 год являлся старшим юрисконсультом АОЗТ "АЛМ Консалтинг", с 1995 года – директором адвокатского бюро "АЛМ".

В 1997 году Игорь Шувалов работал в должности начальника департамента государственного реестра федеральной собственности Государственного комитета России по управлению государственным имуществом.

В 1998 году был заместителем министра государственного имущества РФ.

С 1998 года по 2000 год Шувалов занимал пост председателя Российского фонда федерального имущества.

18 мая 2000 года он был назначен руководителем аппарата правительства Российской Федерации – министром Российской Федерации.

28 мая 2003 года назначен на должность помощника президента Российской Федерации.

30 октября 2003 года назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.

С 26 марта 2004 года работал помощником президента РФ.

12 мая 2008 года указом президента РФ назначен первым заместителем председателя правительства РФ, 21 мая 2012 года указом президента РФ переназначен на это пост.

Действительный государственный советник РФ 1 класса (2004).

Шувалов награжден орденом Александра Невского (2013), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014).

Игорь Шувалов женат, у него четверо детей.

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