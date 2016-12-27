День спасателя в России

27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя, установленный указом президента Российской Федерации от 26 декабря 1995 года. В этот день в 1990 году было принято постановление Совета Министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах Государственного комитета РСФСР".

В апреле 1991 года постановлением Совета Министров РСФСР заместитель председателя Госстроя РСФСР Сергей Шойгу был назначен председателем Российского корпуса спасателей. В июле 1991 года Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям.

19 ноября 1991 года на базе Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям и Штаба гражданской обороны РСФСР был образован Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР), председателем которого был назначен Сергей Шойгу.

В декабре 1991 года были учреждены Штаб войск гражданской обороны РСФСР и девять региональных центров по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В 1992 году был образован Центральный аэромобильный спасательный отряд (Центроспас), который стал одним из основных спасательных подразделений ГКЧС. Отряд предназначен для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и выполнения работ по их ликвидации, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, спасение материальных и культурных ценностей, снижение размеров ущерба природной среде. Местом базирования Центроспаса был определен аэроузел "Раменское" (город Жуковский Московской области).

На основании постановления правительства РФ от 28 июля 1992 года началось формирование поисково-спасательной службы ГКЧС России.

© РИА Новости. Нина Зотина Перейти в фотобанк Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016

10 января 1994 года ГКЧС России был преобразован в министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), которое возглавил Сергей Шойгу.

В феврале 1994 года было сформировано одно из основных воинских формирований МЧС России – Центр специального назначения (Центр "Лидер"), предназначенный для повышения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечения автономности работы оперативных групп МЧС России и других министерств и ведомств, привлекаемых к проведению мероприятий в районах чрезвычайных ситуаций, в том числе для экстренного выполнения аварийно-спасательных и инженерных работ особой сложности в труднодоступной местности с десантированием спасателей и грузов.

В качестве оперативного органа управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в 1994 году вступил в действие Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). На его базе в 2007 году был создан Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России (НЦУКС), который является органом повседневного управления РСЧС.

Развитие психологической службы МЧС России как целостной системы началось в 1999 году с создания Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП). Первоначально ЦЭПП МЧС России являлся филиалом "Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России". В 2003 году на основании приказа МЧС России "О создании психологической службы МЧС России" Центр получил самостоятельный статус.

© Фото: пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС России На Колыме в ходе поисково-спасательных работ спасён снегоходчик

В целях обобщения всей прогнозной информации в стране о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в марте 1997 года было создано Агентство по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций МЧС России. На его базе в 1999 году был создан Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ВЦМП) – Центр "Антистихия".

В 2001 году в ведение МЧС России была передана Государственная противопожарная служба, в 2003 году – Государственная инспекция по маломерным судам, в 2010 году – военизированные горноспасательные части, что увеличило возможности системы МЧС России и расширило направления ее деятельности.

В соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2011 года в структуре МЧС России появились Спасательные воинские формирования (СВФ). Общая численность личного состава этих формирований после реформирования войск гражданской обороны составляет 7,23 тысячи человек. Группировка организационно состоит из 10 спасательных воинских формирований МЧС России.

Авиация российского МЧС свою историю ведет с 1991 года, когда указом президента РФ от 18 декабря 1991 года в подчинение Государственного Комитета по делам ГО ЧС из состава Минобороны России с войсками государственной обороны в распоряжение региональных центров передавались четыре отдельных вертолетных отряда. В 1995 году было создано Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие (ФГУАП) МЧС России.

К 2001 году в МЧС значительно увеличилось количество летательных аппаратов. Затем была проведена оптимизация состава авиации, реформирование организационных структур и создание мощных авиационных группировок центра и регионального подчинения.

В настоящее время в системе МЧС созданы и динамично развиваются восемь авиационно-спасательных центров. Они дислоцируются в городе Жуковский (Московская область), петербургском "Пулково-2", Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Минеральных Водах, а также Красноярске и Хабаровске. В зону ответственности авиационно-спасательного центра "Южный" (Ростов-на-Дону) также входит Крым.

© РИА Новости. Ульяна Соловьева Перейти в фотобанк Сотрудники МЧС ликвидируют последствия взрыва газового болона и пожара в сауне в Монтажном проезде в Воронеже

В декабре 2015 года в МЧС России вместо ФГУАП была создана Авиационно-спасательная компания. Ее парк воздушных судов включает самолеты Ил-76, Ан-148, лайнеры "Сухой Супеджет-100", которые практически являются воздушными пунктами управления, оснащенными спутниковой связью, телекоммуникациями, системами обработки данных, а также санитарно-эвакуационным оборудованием для эвакуации пострадавших при ДТП и чрезвычайных ситуациях.

Всего в авиапарке МЧС РФ – более 60 воздушных судов самых разных типов и классов, в том числе Ил-76, Бе-200ЧС, Ан-148, Ан-74 и 51 вертолет (Ми-26, Ми-8, Ка-32, Во-105, ВК-117). Парк беспилотных летательных аппаратов насчитывает в своем составе около 300 воздушных судов самолетного и вертолетного типов.

Сегодня МЧС — высокотехнологичная современная служба РФ, являющаяся главной резервной системой на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, пожаров, бедствий, своевременно оказывающая квалифицированную помощь и поддержку попавшим в беду.

© РИА Новости. Александр Кряжев Перейти в фотобанк Сотрудники аварийно-спасательных служб на станции "Гагаринская" Новосибирского метрополитена во время учений МЧС по ликвидации последствий пожара на станции

За 25 лет работы ведомством спасены свыше 1,5 миллиона человек, ликвидированы около 30 тысяч чрезвычайных ситуаций, потушено более шести миллионов пожаров, доставлено 430 тысяч тонн гуманитарных грузов, обезврежено свыше 1,5 миллиона взрывоопасных предметов, в том числе почти 50 тысяч авиабомб, всего помощь получили более пяти миллионов человек. Порядка 20 тысяч россиян эвакуировали сотрудники МЧС из различных горячих точек мира.

За 2015 год при чрезвычайных ситуациях, пожарах, авариях и катастрофах сотрудниками МЧС было спасено более 232 тысяч человек.

В 2016 году было ликвидировано более 280 чрезвычайных ситуаций федерального уровня, спасены свыше 200 тысяч человек.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников