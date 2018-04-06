Разборка в Бруклине: Макгрегор и Лобов напали на автобус с Нурмагомедовым

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российского бойца в смешанных единоборствах Артема Лобова сняли с турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC-223, заявил глава UFC Дейн Уайт.

"Артем снят с турнира. Его бой не состоится", — сказал он.

Спортсмена отстранили от участия в поединке после нападения на автобус с участниками турнира, в числе которых находился другой российский боец Хабиб Нурмагомедов. Среди нападавших на транспортное средство был также известный ирландский спортсмен Конор Макгрегор.

Инцидент произошел в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками UFC-223. Ирландский спортсмен разбил элементом ограждения лобовое стекло автобуса, в результате чего пострадал американский боец Майкл Кьеза.

В последующем Уайт сообщил, что полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест Макгрегора после нападения на автобус. Он также отметил, что инцидент в Бруклине является худшим в истории UFC.

Стычка Нурмагомедова и Лобова

Ранее российские бойцы Нурмагомедов и Лобов устроили стычку в одном из отелей. Конфликт возник на фоне заявлений тренирующегося в лагере Макгрегора Лобова, который оскорблял Нурмагомедова.

Однако Лобов в ходе конфликта отметил, что не произносил обидных слов в адрес российского спортсмена.

Лобов и Нурмагомедов должны были выступить в рамках одного шоу. Однако теперь бой проведет только один из двух российских спортсменов. Нурмагомедову будет противостоять чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй. Изначально российский боец должен был провести поединок против Тони Фергюсона, но их поединок был отменен в четвертый раз по причине травмы американского спортсмена.

Конор против Хабиба

Ранее Нурмагомедов сообщил, что Макгрегору предлагали провести поединок против российского бойца, однако ирландец отказался от схватки.

"Они звонили ему (Макгрегору — прим.ред.), им ответили, что он не успеет согнать вес, что-то в этом роде, я не уверен на сто процентов. Однажды, думаю, этот бой состоится. Это самый интересный поединок по правилам бокса и MMA", — рассказал Нурмагомедов.

Уайт, в свою очередь, заявил, что Макгрегор в последующем может сразиться с победителем поединка между Нурмагомедовым и Холлоуэем.

"Думаю, Конор может вернуться в сентябре, его соперником может стать один из этих парней", — добавил глава UFC.

Макгрегор не участвовал в боях MMA с ноября 2016 года, когда завоевал титул UFC, победив американца Эдди Альвареса. В активе ирландца 21 победа при трех поражениях. Нурмагомедов одержал 25 побед и не потерпел ни одного поражения.