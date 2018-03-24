Фигуристка Загитова осталась без медали на чемпионате мира

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова заняла пятое место на чемпионате мира в Милане и осталась без медалей.
Победительницей одиночного турнира по фигурному катанию среди женщин стала канадская спортсменка Кейтлин Осмонд, которая в сумме двух видов набрала 223,23 балла. На втором месте расположилась японская фигуристка Вакаба Хигучи. Тройку призеров замкнула также представительница Японии Сатоко Мияхара.
Максимальная квота сохранена
Согласно регламенту турниров, максимальная квота у страны сохраняется лишь в том случае, если две лучшие спортсменки в сумме своих мест не превысили число 13. В итоге Загитова и Сотскова остановились именно на этой цифре.
Российская спортсменка Евгения Медведа, которая завоевала серебро олимпийского турнира по фигурному катанию в Пхенчхане, не принимала участие на чемпионате мира в Италии.
Дебютный сезон
После победы на Олимпиаде пятнадцатилетняя спортсменка получила автомобиль BMW за достижения в Пхенчхане. По словам фигуристки, она намерена через три года сдать на права и сесть за руль автомобиля. Олимпийский турнир принес Загитовой известность не только в России. Так, после победы на Играх в Южной Корее японские собаководы пообещали подарить юной фигуристке щенка породы акита-ину.