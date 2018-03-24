Фигуристка Загитова осталась без медали на чемпионате мира

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова заняла пятое место на чемпионате мира в Милане и осталась без медалей.

После короткой программы российская фигуристка занимала второе место, однако в ходе своего проката в произвольной программе спортсменка допустила несколько грубых ошибок: она трижды упала на лед при исполнении прыжковых элементов. В итоге россиянка набрала 207,72 балла по итогам двух программ. Подруги Загитовой по команде Мария Сотскова и Станислава Константинова заняли 8 и 19 места соответственно. Неудачно на турнире также выступила Каролина Костнер, которая на домашнем чемпионате мира расположилась лишь на четвертом месте.

Победительницей одиночного турнира по фигурному катанию среди женщин стала канадская спортсменка Кейтлин Осмонд, которая в сумме двух видов набрала 223,23 балла. На втором месте расположилась японская фигуристка Вакаба Хигучи. Тройку призеров замкнула также представительница Японии Сатоко Мияхара.

Максимальная квота сохранена

Несмотря на относительно неудачное выступление в Милане, где ни одна россиянка не смогла завоевать медали, России удалось сохранить максимальную квоту в три участницы в женском одиночном фигурном катании на чемпионатах мира.

Согласно регламенту турниров, максимальная квота у страны сохраняется лишь в том случае, если две лучшие спортсменки в сумме своих мест не превысили число 13. В итоге Загитова и Сотскова остановились именно на этой цифре.

Российская спортсменка Евгения Медведа, которая завоевала серебро олимпийского турнира по фигурному катанию в Пхенчхане, не принимала участие на чемпионате мира в Италии.

Дебютный сезон

Текущий сезон для Алины Загитовой во взрослом фигурном катании стал дебютным, но в то же время очень успешным. Российская спортсменка одержала победу в финале Гран-при, на чемпионате Европы, который состоялся в Москве, и завоевала золотую олимпийскую медаль в Пхенчхане. До полного комплекта юной фигуристке оставалось победить на чемпионате мира в Милане

После победы на Олимпиаде пятнадцатилетняя спортсменка получила автомобиль BMW за достижения в Пхенчхане. По словам фигуристки, она намерена через три года сдать на права и сесть за руль автомобиля. Олимпийский турнир принес Загитовой известность не только в России. Так, после победы на Играх в Южной Корее японские собаководы пообещали подарить юной фигуристке щенка породы акита-ину.