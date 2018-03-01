МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В ходе церемонии вручения ключей от автомобилей российским олимпийцам возникла заминка, были перепутаны награды некоторых спортсменов.

Когда премьер-министр Дмитрий Медведев вручил футляр с ключами фигуристке Екатерине Бобровой, произошла небольшая заминка.

"Чего там? Ключей не нашли?" — спросил премьер. "Меня не нашли", — ответила спортсменка.

Выяснилось, что в ходе церемонии были перепутаны футляры Бобровой и лыжника Александра Большунова, завоевавшего в Пхенчхане три серебра и одну бронзу. В итоге оплошность организаторов удалось исправить, и каждый из спортсменов получил свою награду.

Позже выяснилось, что были перепутаны и награды некоторых хоккеистов, которыми они сразу же обменялись между собой. В конце церемонии Медведев порекомендовал спортсменам на всякий случай проверить, свои ли награды они получили.

"Выдающийся результат"

Церемония награждения прошла в минувшую среду в Доме Правительства в Москве. Золотые медалисты получили автомобили BMW модели X6, серебряные — X5, бронзовые — X4. В каждой машине имеется комплект летней резины.

Председатель правительства поблагодарил спортсменов за победы, пожелав дальнейших успехов. Подойдя к машине фигуристки 15-летней Алины Загитовой, Медведев поздравил с победой: "выдающийся результат".

Фигуристке Евгении Медведевой премьер пожелал получить водительские права. "Нужно учиться. Машина приличная. Так что вы будете получать большое удовольствие. Желаю вам сдать на права и самой рулить", — сказал Медведев.

За рулем машины фигуристки сидела мать.

"Приятно, что это вообще-то хоть и машина иностранной марки, но собирается она в России. Поэтому это наша машина", — подчеркнул премьер.

Медведев отметил, что особое внимание к нынешним Олимпийским играм было приковано "в силу весьма специфической атмосферы, которая сложилась вокруг Игр и нашей олимпийской команды". "То, что вы сделали там, что называется, дорогого стоит, потому что за Олимпийскими играми с удвоенным вниманием следила вся наша страна", — отметил глава правительства, заверив, что "каждой нашей медали все наши граждане радовались по-особенному".

Продать ради благотворительности

Российская фигуристка Екатерина Боброва заявила, что продаст подаренный за достижения на Олимпиаде-2018 автомобиль BMW и часть вырученных средств "пустит на благотворительность".

"У нас колоссальная поддержка фонда олимпийцев. Нам делают просто потрясающие подарки, я просто счастлива. К счастью, у меня есть своя машина, поэтому я собираюсь продавать эту, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я делала после Сочи. Я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям", — сказала Боброва.

Россияне, выступавшие под олимпийским флагом, выиграли две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете Игр.