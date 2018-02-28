Россия может лишиться права проводить международные спортивные соревнования

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия с первого апреля может лишиться возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет к тому времени восстановлено в правах, сообщила менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюран.
"В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу (WADA)", — сообщила Дюран.
Осенью 2015 года WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. Осенью прошлого года WADA приняло решение не восстанавливать РУСАДА в правах. При этом в организации рассказали, что РУСАДА в теории могут восстановить до следующего заседания совета учредителей WADA, которое пройдет в мае 2018 года.
Судьба турниров по плаванию
По его словам, пока нет оснований предполагать, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2022 и этапа Кубка мира по плаванию, которые должны состояться в России, будут отменены.
"Контракт на чемпионат мира был присужден Казани FINA, и надеемся, все договоренности останутся в силе", — сказал Сальников.
Допинг-скандал
Российские власти многократно опровергали слова информатора WADA о существующей в России "допинговой системе". В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения Родченкова. Он также призвал "не воспринимать всерьез" инсинуации человека с психологическими, а, может, и психическими проблемами.