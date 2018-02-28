Россия может лишиться права проводить международные спортивные соревнования

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия с первого апреля может лишиться возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет к тому времени восстановлено в правах, сообщила менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюран.

Россия может лишиться такого права в связи с изменениями, внесенными в кодекс WADA.

"В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу (WADA)", — сообщила Дюран.

Осенью 2015 года WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. Осенью прошлого года WADA приняло решение не восстанавливать РУСАДА в правах. При этом в организации рассказали, что РУСАДА в теории могут восстановить до следующего заседания совета учредителей WADA, которое пройдет в мае 2018 года.

Судьба турниров по плаванию

Президент Всероссийской федерации плавания, член Бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников прокомментировал возможность отмены некоторых международных турниров по плаванию на фоне заявления WADA.

По его словам, пока нет оснований предполагать, что чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2022 и этапа Кубка мира по плаванию, которые должны состояться в России, будут отменены.

"Контракт на чемпионат мира был присужден Казани FINA, и надеемся, все договоренности останутся в силе", — сказал Сальников.

Допинг-скандал

В 2016 году разгорелся серьезный международный скандал вокруг якобы существующей в России "допинговой программы". Об этом рассказал информатор WADA Григорий Родченков, который сейчас находится в США. Он утверждал, что допинг-пробы российских атлетов, выступавших на Олимпийских играх-2014 в Сочи, были подменены.

Российские власти многократно опровергали слова информатора WADA о существующей в России "допинговой системе". В частности, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения Родченкова. Он также призвал "не воспринимать всерьез" инсинуации человека с психологическими, а, может, и психическими проблемами.