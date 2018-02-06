В МОК прокомментировали возможность восстановления ОКР

ПХЕНЧХАН, 6 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Решения о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) в правах на данный момент не существует, для этого должен быть выполнен ряд условий, заявила глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по работе со спортсменами-олимпийцами из России на Играх-2018 в Пхенчхане Николь Хоеверц.

Согласно решению МОК по итогам работы комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, ОКР временно дисквалифицирован, спортсмены из России выступят на Играх-2018 в нейтральном статусе. МОК также объявил, что россияне смогут при выполнении ряда условий пройти под своим флагом на церемонии закрытия Игр.

"На данный момент нет решения по восстановлению ОКР, мы будем мониторить ситуацию, и в конце Игр мы выскажем свои рекомендации по восстановлению или невосстановлению ОКР", — сказала Хоеверц.

"Если Россия хочет снова быть частью олимпийской семьи, они должны выполнить наши условия. Правила поведения российских атлетов мы обсуждали с представителями ОКР, мы перевели их на русский, каждый из атлетов подписал их", — добавила она.

Хоеверц подчеркнула, что "наш партнер — ОКР, мы работаем с ним, мы не отвечаем за высказывания политиков и другие обстоятельства".

"Мы не можем отслеживать поведение каждого спортсмена, это невозможно. Мы будем смотреть на общее отношение к условиям МОК", — констатировала она.