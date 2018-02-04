Впереди Усик: российский боксер Гассиев нокаутировал кубинца Дортикоса

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев, являющийся чемпионом IBF в первом тяжелом весе, одержал победу над кубинским спортсменом Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и завоевал титул WBA.
Российскому боксеру удалось отправить своего соперника в нокаут в 12-м раунде.
Победа над кубинским боксером стала 26-й в карьере Гассиева, который пока не потерпел поражения.
Радость Гассиева и слезы Дортикоса
Как рассказал российский боксер, он посвятил победу над Дортикосом своему брату, у которого недавно был день рождения.
"Хотел бы поблагодарить болельщиков, это мой первый объединительный бой. У моего брата 1 февраля был день рождения, и эта победа для него", — сказал спортсмен после боя.
Гассиев также признался, что исход боя мог быть не в его пользу. Он также выразил надежду, что его кубинский противник не получил травму.
"В финале мы выложимся на все сто", — добавил российский спортсмен.
Кубинский боксер, в свою очередь, не смог сдержать слез после поражения от Гассиева.
"Я расстроен, я хотел победить, но не получилось. Я чувствую, что разочаровал многих людей в Майами, на Кубе и здесь", — сказал Дортикос.
Кубинский боксер также назвал российского спортсмена сильным бойцом и выразил желание провести с ним реванш.
Финальный бой
Как заявил Усик, предстоящий бой с Гассиевым обещает быть великолепным.
"Два парня, которые посвятили свою жизнь боксу, будут демонстрировать все свои навыки. Два парня будут радовать своих болельщиков, будет великолепный бой. Я вас уверяю", — отметил украинский боец.
Примечательно, что первая процедура face-to-face (дуэли взглядов) между российским и украинским спортсменами состоялась сразу после победы Гассиева над Дортикосом. При этом боксеры вели себя корректно, обойдясь без провокаций и пожелав друг другу удачи.
Гассиев, в свою очередь, пообещал, что бой против Усика будет не менее зрелищным, чем с Дортикосом.