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Спорт

Впереди Усик: российский боксер Гассиев нокаутировал кубинца Дортикоса

04:3804.02.2018
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© РИА Новости / Владимир СергеевСлева направо: Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Сочи. 04.02.18Слева направо: Мурат Гассиев (Россия) и Юниер Дортикос (Куба) в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Сочи. 04.02.18
© РИА Новости / Владимир Сергеев

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев, являющийся чемпионом IBF в первом тяжелом весе, одержал победу над кубинским спортсменом Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и завоевал титул WBA.
Российскому боксеру удалось отправить своего соперника в нокаут в 12-м раунде.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Россиянин Гассиев нокаутирует украинца Усика в финале WBSS, уверен промоутер Маргулес
В финале WBSS Гассиеву предстоит боксировать против украинского спортсмена, чемпиона WBC и WBO Александра Усика. Бой запланирован на 11 мая.

Победа над кубинским боксером стала 26-й в карьере Гассиева, который пока не потерпел поражения.

Радость Гассиева и слезы Дортикоса

Как рассказал российский боксер, он посвятил победу над Дортикосом своему брату, у которого недавно был день рождения.

"Хотел бы поблагодарить болельщиков, это мой первый объединительный бой. У моего брата 1 февраля был день рождения, и эта победа для него", — сказал спортсмен после боя.

Гассиев также признался, что исход боя мог быть не в его пользу. Он также выразил надежду, что его кубинский противник не получил травму.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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"Хочу сказать спасибо команде Юниера. Они проделали очень серьезную работу, он очень сильный боксер с очень (как я говорил до боя) тяжелым ударом. Это тяжелый вес, и до последнего момента ты не угадаешь, кто победил. Этот бой закончился в мою пользу, а мог закончиться в его. Надеюсь, что Дортикос в порядке, без травм. Надеюсь, что он вернется и будет еще сильнее. Надеюсь, это только начало, и мы будем вместе двигаться вперед", — отметил Гассиев.

"В финале мы выложимся на все сто", — добавил российский спортсмен.

Кубинский боксер, в свою очередь, не смог сдержать слез после поражения от Гассиева.

"Я расстроен, я хотел победить, но не получилось. Я чувствую, что разочаровал многих людей в Майами, на Кубе и здесь", — сказал Дортикос.

Кубинский боксер также назвал российского спортсмена сильным бойцом и выразил желание провести с ним реванш.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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"Спасибо Сочи за прекрасный прием, это был великолепный бой. Это тяжелое поражение, но я еще вернусь", — резюмировал спортсмен.

Финальный бой

Как заявил Усик, предстоящий бой с Гассиевым обещает быть великолепным.

"Два парня, которые посвятили свою жизнь боксу, будут демонстрировать все свои навыки. Два парня будут радовать своих болельщиков, будет великолепный бой. Я вас уверяю", — отметил украинский боец.

Примечательно, что первая процедура face-to-face (дуэли взглядов) между российским и украинским спортсменами состоялась сразу после победы Гассиева над Дортикосом. При этом боксеры вели себя корректно, обойдясь без провокаций и пожелав друг другу удачи.
Гассиев, в свою очередь, пообещал, что бой против Усика будет не менее зрелищным, чем с Дортикосом.

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Спорт
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Андрей Поломошнов
ЗаГасиЕво ...
05:33
04.02.2018
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CерБ Б
Россия вперёд! 👏💪✊👍
05:21
04.02.2018
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