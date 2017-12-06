Конец расследования: Жуков заявил о снятии санкций с российских спортсменов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что с 5 декабря расследование окончено и связанные с ним санкции МОК в отношении России снимаются.

Об этом он сообщил, комментируя постановление исполкома Международного олимпийского комитета об отстранении сборной России от Игр в Южной Корее в 2018 году. Какие именно санкции будут сняты, он не уточнил.

МОК принял решение об отстранении на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи". Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Противоречивое решение

Жуков назвал решение МОК важным и противоречивым. Глава ОКР отметил положительные стороны — МОК допустил россиян, не замешанных в допинговом скандале, к участию в Играх во всех видах спорта, кроме того, команда будет называться "олимпийские спортсмены России".

С другой стороны, запрет на представление свой страны неприемлем и унизителен для любого атлета, считает Жуков. "Сам запрет представлять на соревнованиях свою страну не только противоречит сути олимпийского движения, но и выходит далеко за его рамки, так как ограничивает право спортсмена как человека и гражданина", — сказал он.

Жуков отметил, что решение МОК повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на грядущих Олимпийских играх. "Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения", — считает глава ОКР.

Расследование

Решение МОК основано на работе двух комиссий. Первая, возглавляемая Денисом Освальдом, осуществляла повторную проверку допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По результатам ее работы Россию лишили 11 наград, а первое место в общекомандном зачете было потеряно. Вторая комиссия, возглавляемая Самуэлем Шмидом, расследовала возможное государственное вмешательство в российскую антидопинговую систему.

Расследования обеих комиссия было начато после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена, который изучал информацию о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.

WADA в 2015 году обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2015 году глава РУСАДА Григорий Родченков был отправлен в отставку. Родченков переехал в США. В 2016 году в интервью New York Times он сообщил, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России.