В России предложили ввести обязательную аккредитацию фитнес-тренеров

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Общественной палате России предлагают сделать обязательной аккредитацию фитнес-тренеров, пишет RT.

С соответствующей инициативой выступила член палаты Елена Истягина-Елисеева. По ее мнению, в связи с ростом числа фитнес-клубов несовершенство законодательства может негативно сказаться на здоровье россиян.

Так, в 2016 году только 79 процентов персонала государственных спортивных учреждений соответствовали требованиям профессиональных стандартов в сфере образования, заявила Истягина-Елисеева. С ее точки зрения, ситуация в коммерческом секторе "намного плачевнее".

Предложение будет направлено на рассмотрение в Министерство спорта.

Кроме того, в Общественной палате считают необходимым улучшить материальную оснащенность спортивных учреждений и повысить профессионализм их работников. Также предлагается установить порядок ликвидации недобросовестных фитнес-клубов.