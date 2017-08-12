Шарапова рассказала, за что Серена Уильямс ненавидит ее

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Известная российская теннисистка Мария Шарапова указала в своей автобиографии, фргагмент которой опубликован в ее официальном аккаунте в Twitter, причину ненависти американской теннисистки Серены Уильямс к ней.

Шарапова отмечает, что Ульямс начала ненавидеть ее после поражения в финале Уимблдонского турнира в 2004 году. Россиянка рассказывает в автобиографии, что произошло в раздевалке после финальной игры.

"Я постаралась убежать оттуда как можно быстрее, однако, я уверена, Серена услышала меня. Люди часто спрашивают, почему я имею столько проблем в матчах Уильямс (19 матчей из 21 я проиграла). Думаю, ответ кроется в той раздевалке. Я думаю, она возненавидела меня за то, что я, будучи хрупким ребенком, обыграла ее. Но более всего она возненавидела меня за то, что я услышала, как она плачет", — говорится в отрывке биографии.

В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова обыграла Ульямс в финале Уимблдонского турнира в двух сетах — 6:1, 6:4. Это был первый трофей Большого шлема в карьере россиянки.

Мария Шарапова вернулась на корт в апреле этого года после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.