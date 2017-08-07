Ликбез по главному турниру по Dota 2: как выиграть 24 миллиона долларов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Иван Воронцов. Седьмого августа стартует плей-офф The International 7 — неофициального чемпионата мира по Dota 2, призовой фонд которого вплотную приблизился к отметке 24 миллиона долларов. Отвечаем на основные вопросы о главном киберспортивном событии года в мире.

Почему The International так важен?

В 2011 году компания Valve (разработчик игры Dota 2) пригласила 16 сильнейших команд мира по Dota для участия в турнире, основная задача которого была в продвижении новой игры, однако у TI 1 была отличительная черта — колоссальный призовой фонд: 1,6 миллиона долларов, и сразу миллион доставался команде-победителю. К тому времени киберспорт уже давно существовал, однако объемы призовых были куда скромнее — к 2010 году в мире было разыграно в сумме меньше шести миллионов долларов, а основными дисциплинами были Starcraft II и Counter-Strike.

ТI 1 перевернул сознание разработчиков, игроков и различных брендов. Именно с того турнира ведется отсчет истории современного киберспорта — полноправной части индустрии развлечений.

Где проходит?

В Сиэтле, на Key Arena. Раньше эта площадка была домашней для местного баскетбольного клуба — Supersonics, здесь же проходят все крупнейшие концерты в городе. Вместимость — больше 15 тысяч человек. Стоимость билета на решающие матчи в пятницу и субботу составляет 200 долларов, а за все шесть игровых дней — сразу 300 (18 000 рублей). Стоит ли упоминать, что билетов на полуфинал и финал в продаже уже нет.

Откуда 24 миллиона в призах?

Призовой фонд формируется следующим образом: Valve обеспечивает лишь привычные 1,6 миллиона долларов, остальные деньги поступают от обычных игроков в Dota 2. Они могут купить так называемый компендиум и в течение приблизительно двух месяцев повышать его уровень, вкладывая собственные деньги. Вместе с повышением уровня пользователи получают различные внутриигровые ценности (в основном предметы, изменяющие внешний вид персонажей), которые при этом никак не влияют на баланс самой игры.

Из всех "инвестиций" пользователей 25% идут в призовой фонд — несложно посчитать, что Valve заработает больше 75 миллионов долларов до налоговых вычетов.

Никто не может собрать столько же денег?

Могут, но не делают по разным соображениям. Например, Riot Games, разработчик League of Legends — самой популярной киберспортивной дисциплины в мире, — может предложить и больше, только предпочитает использовать средства иначе. Фактически Riot выплачивает своеобразную стипендию игрокам в полутора десятках региональных дивизионов. Подобный подход позволяет концентрироваться на игре и не зависеть настолько от результатов.

Dota, как и многие другие киберспортивные дисциплины, — игра момента. Буквально два-три выигранных матча определяют, выиграет ли твоя команда, например, 350 тысяч долларов или вообще не поедет на The International. Многим специалистам подобный подход кажется неправильным, за что Valve периодически критикуют. Наглядный пример — Wings Gaming. Китайский середнячок попал на TI6, по ходу турнира набрал невероятную форму и одержал победу, заработав больше шести миллионов долларов. Однако буквально в течение года после турнира сначала весь состав покинул организацию, а затем и игроки разошлись каждый своей дорогой. С высокой долей вероятности никто из них никогда не приблизится к успеху 2016 года, однако тот триумф сделал их одними из самых успешных киберспортсменов в истории с точки зрения денег.

А что с другими турнирами по Dota 2?

Здесь и кроется главная причина, почему The International столь популярен: ни на одном другом турнире нельзя заработать столько денег. Например, в 2016 году призовой фонд TI6 составил больше 20 миллионов долларов, а на сотнях других соревнований за весь год было разыграно в общей сложности около 17 миллионов.

Со следующего сезона, который стартует по окончании чемпионата мира, Valve будет использовать новую систему major- и minor-турниров — компания будет увеличивать призовые фонды таких соревнований на 500 и 150 тысяч долларов соответственно. Так, например, на EPICENTER, турнире, который уже дважды проходил в Москве и анонсирован на конец апреля — начало мая 2018 года, призовой фонд может превысить миллион.

Как там наши?

Dota-сцену не принято делить на отдельные страны (за исключением Китая) — обычно говорят о регионах: Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Европа, СНГ. На The International 7 СНГ-регион представлен двумя командами, в которых выступают россияне и украинцы. И если Team Empire вряд ли займут место выше 13-го, то Virtus.Pro перед стартом турнира называли фаворитами. В принципе, внести их в число претендентов на победу можно и сейчас — средний коэффициент, который букмекеры дают на победу VP, около семи.

Кто такие Virtus.Pro?

Надежда всей СНГ-сцены. В последний раз команда из стран бывшего СССР считалась фаворитом в The International 2013, когда Natus Vincere уступили в финале. С тех пор основным достижением на главном турнире года оставалось пятое-шестое место все тех же VP в 2015 году. Как говорили сами игроки, им во многом повезло, однако 1,2 миллиона долларов и по сей день остаются самым крупным выигрышем коллектива из СНГ.

В 2016 году результаты Virtus.Pro пошли вниз, а команда не сумела отобраться на The International 6. Руководство приняло решение сформировать новый состав, который буквально за несколько месяцев сумел набрать потрясающую форму, а уже в декабре Virtus.Pro начали причислять к сильнейшим командам мира.

Почему люди вообще смотрят за тем, как другие играют в компьютерную игру?

По большому счету разницы между тем, что смотреть — футбол, Dota 2 или любую другую киберспортивную дисциплину, нет. Двигатель у этого желания все равно один и тот же — потребность в эмоциях. Человек, не знающий правил хоккея, не сможет оценить красоту и значимость какого-то гола или финта. То же касается и Dota 2 — не понимая, что два человека за полторы секунды определили чемпиона мира и обладателя шести миллионов долларов, сложно понять, почему комментатор так кричит: "It’s a disaster!".