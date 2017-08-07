Каррера объяснил причины разгромного поражения "Спартака" от "Зенита"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Футболисты питерского "Зенита" воспользовались ошибками игроков "красно-белых" и поэтому одержали победу, заявил главный тренер московской команды Массимо Каррера.

"Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 5:1 в матче четвертого тура чемпионата России, прошедшем в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). После первой половины игры счет был 2:0 в пользу петербуржцев, голы забили Александр Кокорин и новичок команды Александр Ерохин, перешедший в "Зенит" из "Ростова".

"Думаю, мы играли хорошо в первом тайме, но мы совершили две ошибки, чем воспользовался "Зенит". В первом тайме мы сдерживали давление соперника, но две индивидуальные ошибки были у нас", — сказал Каррера.

Во втором тайме "Зенит" забил еще трижды: голы на счету Доменико Кришито и Далера Кузяева, также автогол записан на счет вратаря "Спартака" Артема Реброва. Единственный мяч в составе гостей на счету Квинси Промеса: голландец реализовал пенальти.

"Я предпочитаю проиграть один раз со счетом 0:5, чем пять раз по 0:1. Когда тебе забивают пять голов, надо задуматься и сделать выводы, чтобы такое больше не повторилось", — сказал главный тренер "красно-белых" на пресс-конференции.

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