Калининградские власти уверены, что объекты к ЧМ-2018 построят вовремя

КАЛИНИНГРАД, 1 авг — РИА Новости. Калининградские власти не сомневаются в своевременном завершении строительства объектов, которые должны появиться в регионе к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам в четверг врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время визита в регион вице-премьера РФ Виталия Мутко.

"У нас нет опасений по поводу самой стройки, окончания строительства, мы еженедельно собираемся со всеми заказчиками, подрядчиками. Решаем вопросы в "прямом эфире", переживаний нет, что успеем сделать все в срок", — сказал Алиханов.

Он отметил, что в рамках подготовки к турниру регион решает множество инфраструктурных проблем, в частности масштабный транспортный проект — строительство Восточной эстакады — должен разгрузить основные магистрали Калининграда и избавить город от пробок в "часы пик". Кроме того, в ходе подготовки к чемпионату уже открыта первая очередь аэропорта, также в регионе появятся тренировочные базы, гостиницы. Особо Алиханов отметил развитие территории, на которой строится главная арена.

"Территория острова, беспрецедентный для современной истории Калининграда проект, который вводит в жизнь огромную территорию – помимо стадиона, это еще 160 гектаров новой отвоеванной территории города, находящейся в самом центре. Для нас это новые перспективы и горизонты развития, и мы постараемся воплотить самые смелые архитектурные решения", — добавил врио губернатора.

Стадион к мировому футбольному первенству на 35 тысяч зрителей строится на острове Октябрьский в Калининграде. Контракт на строительство стадиона с генподрядчиком — компанией "Крокус Интернешнл" — был подписан в декабре 2015 года, сумма госконтракта составила 17,36 миллиарда рублей. Заказчик строительства — ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа: 16, 22, 25 и 28 июня.

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