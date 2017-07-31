Рабочая группа IAAF предложила продлить отстранение ВФЛА

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рекомендует конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), пока все условия по восстановлению членства ВФЛА не будут выполнены, сообщается в пресс-релизе IAAF.

"Рабочая группа сочла, что был достигнут существенный прогресс в выполнении некоторых условий, установленных советом для восстановления членства в IAAF, но они не выполнены в полном объеме, остается сделать несколько важных шагов", — говорится в релизе.

"В отчете рабочей группы, направленном в конгресс, содержится предложение оставить в силе отстранение ВФЛА до тех пор, пока все условия, указанные советом IAAF… для последующего восстановления ВФЛА не будут выполнены", — говорится в сообщении.

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