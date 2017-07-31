Медведев высоко оценил успехи сборной России на ЧМ по водным видам спорта

Соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина. Архивное фото

Соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с трамплина. Архивное фото

ГОРКИ, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что результат РФ на ЧМ по водным видам спорта является лучшим за последние два десятилетия.

"У нас неплохо выступили спортсмены на чемпионате мира по водным видам спорта. В общем, это может быть лучший результат за последние два десятилетия. Поздравьте, пожалуйста, их от нас еще раз, потому что хорошее достижение. Скажите, что мы надеемся, что они и дальше так будут выступать", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, обращаясь к заместителю председателя правительства Виталию Мутко.

Россияне на чемпионате мира по водным видам спорта-2017 в Будапеште завоевали 11 золотых наград и повторили свое достижение по общему числу медалей. Всего сборная России, как и на ЧМ-2007, завоевали 25 медалей (11 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых).

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