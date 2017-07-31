Медведев высоко оценил успехи сборной России на ЧМ по водным видам спорта
14:4131.07.2017
(обновлено: 14:54 31.07.2017)
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ГОРКИ, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что результат РФ на ЧМ по водным видам спорта является лучшим за последние два десятилетия.
"У нас неплохо выступили спортсмены на чемпионате мира по водным видам спорта. В общем, это может быть лучший результат за последние два десятилетия. Поздравьте, пожалуйста, их от нас еще раз, потому что хорошее достижение. Скажите, что мы надеемся, что они и дальше так будут выступать", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, обращаясь к заместителю председателя правительства Виталию Мутко.
Россияне на чемпионате мира по водным видам спорта-2017 в Будапеште завоевали 11 золотых наград и повторили свое достижение по общему числу медалей. Всего сборная России, как и на ЧМ-2007, завоевали 25 медалей (11 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых).
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Чемпионат мира по водным видам спорта стартовал в Будапеште 14 июля, а первые комплекты медалей были разыграны уже на следующий день. На фото: спортсмен из КНР Цзяньфэн Пэн в финальных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.
Японские спортсменки Маи Накамура и Юкико Инуи исполняют техническую программу в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов.
Украинский спортсмен Александр Горшковозов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
Россиянка Светлана Колесниченко исполняет произвольную программу в финале соревнований по синхронному плаванию.
Спортсменки из Малайзии Юнь Хун Чон и Панделела Памг выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 местов среди женщин.
Китайский спортсмен Чао Хэ выполняет прыжок с метрового трамплина в финале соревнований среди мужчин.
Россиянка Надежда Бажина выступает в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 1 метр среди женщин.
Цао Юань и Сийи Се из Китая выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с трамплина 3 метров среди мужчин.
Испанка Она Карбонель исполняет техническую программу по синхронному плаванию.
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
Грейс Рид и Кэтрин Торранс из Великобритании выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 3-х метрового трамплина.
Китайский спортсмен Цзяньфэн Пэн выступает в финале прыжков в воду с трамплина 1 метр среди мужчин.
Ивэнь Чэнь из КНР выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
Французские синхронистки Лора Трембл и Шарлотт Трембл исполняют техническую программу в финальных соревнованиях женских дуэтов.
Француз Матьё Россе выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
Австралийцы Домоник Беджгуд и Деклан Стейси выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди мужчин.
Британки Тоня Коуч и Лоис Тулсон выступают в финале соревнований по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.
Спортсмен из Республики Корея Кённам Ким исполняет прыжок с метрового трамплина в финальных соревнованиях среди мужчин.
Кук Хян Ким и Ми Рэ Ким из КНДР выступают в финальных соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки 10 метров среди женщин.
Россиянин Евгений Кузнецов выступает в финале командных соревнований по прыжкам в воду.
Мексиканские спортсмены Хосе Диего Баллеса Исайас и Кевин Берлин Рейес выполняют прыжок с 10-метровой вышки в финале соревнований среди мужчин.