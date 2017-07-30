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Спорт

Лидеры сборной России по легкой атлетике прошли последнюю проверку перед ЧМ

17:2630.07.2017
(обновлено: 18:40 30.07.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛегкая атлетика. Архивное фотоЛегкая атлетика. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 30 июл – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпионат России по легкой атлетике прошел в подмосковном Жуковском 28-30 июля, за три дня спортсмены разыграли 38 комплектов медалей. В соревнованиях приняли участие 11 российских легкоатлетов, которые вскоре в нейтральном статусе выступят на чемпионате мира в Лондоне, и не всем из них удалось стать победителями чемпионата страны.

Из тех, кто получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск до чемпионата мира и имеет норматив для выступления в Лондоне, в Жуковском удалось победить лишь прыгунам в высоту Марии Ласицкене и Данилу Лысенко, метателю молота Валерию Пронкину, толкателю ядра Александру Лесному и копьеметательнице Вере Ребрик.

Легкая атлетика. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В Жуковском открылся чемпионат России по легкой атлетике

При этом Ласицкене, одержавшая в Жуковском 15-ю победу подряд в летнем сезоне, после соревнований заявила, что осталась недовольна своим результатом – 1,96 м. Чемпионке мира-2015 с трех попыток не удалось взять 2,02 м. "При выходе из сектора настроение было такое, что как будто могло бы быть и лучше. Но ничего, еще впереди тренировки", — подчеркнула Ласицкене.

В Лондоне россиянка ставит перед собой целью защиту титула лучшей в мире. "Мне главное — показать результат, защитить свой титул и прыгнуть достойно. Ожидания у меня одни – получить удовольствие от такого праздника спорта", — рассказала Ласицкене.

23-летний Пронкин на чемпионате России в очередной раз в нынешнем сезоне улучшил свой личный рекорд, метнув молот на 79,32 метра. Помимо этого, данный результат является третьим в мире на данный момент из показанных в летнем сезоне. "Я доволен тем, что побил собственный рекорд сегодня. Психологически было очень важно показать такой результат перед чемпионатом мира, осталось это закрепить и добавлять", — рассказал Пронкин после соревнований.

Неудача Сидоровой

Лидер сборной России в прыжках с шестом Анжелика Сидорова выступила в Жуковском неудачно – спортсменка не смогла преодолеть начальную для себя высоту (4,55 м). "Не гладко все проходит в сезоне. Но у меня еще есть немного времени, есть прыжковые тренировки до чемпионата мира, поэтому все, что могу, постараюсь исправить", — заявила Сидорова после старта.

"Абсолютно нет повода для беспокойства относительно Анжелики, — пояснил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. — Это была техническая ошибка. Мы поговорили с тренером – они взяли немного другой шест. Просто попробовать решили, но не получилось. Со всеми такое бывает. Лучше это случится здесь, чем на чемпионате мира – как это было у нее в Пекине. Главный старт у нее будет в Лондоне".

Все остальные из тех, кто поедет в Лондон, но решил не пропускать чемпионат России, попали в число призеров. Ирина Гордеева стала бронзовым призером в женских прыжках в высоту, а Илья Иванюк выиграл серебро в мужских. Ольга Муллина заняла второе место в прыжках с шестом, Алексей Сокирский завоевал бронзу в метании молота, а Виктор Бутенко – в метании диска.

Борзаковский уверен в 19 участниках Чемпионата мир

"Я уверен в тех 19 спортсменах, которые поедут на чемпионат мира. Думаю, что они должны реализовать там себя и даже добавить, учитывая те результаты, которые они показывали в этом сезоне. Ждем от них хороших результатов на чемпионате мира", — заявил Борзаковский.

Вывеска Международной ассоциации легкоатлетических федераций у здания штаб-квартиры организации в Монако. Архивное фото
© AP Photo / Lionel Cironneau
Система отбора на ЧМ по легкой атлетике равна для всех , заявили в IAAF

На чемпионате России выполнили нормативы на чемпионат мира три бегуньи, которые имеют допуски от IAAF, но не смогли до дедлайна выполнить необходимый результат для участия в соревнованиях в Лондоне — Екатерина Соколенко (3000 м с препятствиями), Ксения Аксенова (400 м) и Вера Рудакова (400 м с барьерами).

"К сожалению, норматив они показали поздно, дедлайн уже закрылся 24 июля. У ребят была возможность и раньше реализовать себя, но, к сожалению, у них не получилось до этого, а сейчас уже поздно. Мы бы с удовольствием включили их в команду, но дедлайн уже закрылся", — подчеркнул Борзаковский.

По словам главного тренера, результаты чемпионата России внушают тренерам национальной команды оптимизм. "Чемпионат России, я считаю, прошел на высоком уровне. Только что мы проводили совещание с тренерами, все отзываются об итогах соревнований очень положительно. Даже судя по результатам, все на высоком уровне. Если бы был отбор на чемпионат мира, я думаю, мы отобрали бы неплохую команду, которая могла бы представлять нашу страну в Лондоне, и, как я считаю, ее выступление тоже было бы неплохим", — считает Борзаковский.

"Главное, что спортсмены и тренеры довольны, они показали хорошие результаты и на будущее хороший задел. Команда сохранена, несмотря на все наши существующие проблемы, и находится в очень хорошем состоянии. Ребята в кондиции и готовы бороться, что и показал чемпионат России", — добавил тренер.

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