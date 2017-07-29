Футболисты ЦСКА обыграли "СКА-Хабаровск" в матче третьего тура РФПЛ

МОСКВА, 29 июл – Р-Спорт, Вероника Столбунова. Московский ЦСКА нанес поражение "СКА-Хабаровску" в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу на "Арене ЦСКА" в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Счет в матче был открыт полузащитником столичного клуба Александром Головиным уже на четвертой минуте встречи. Второй гол забил хавбек армейцев Бибрас Натхо, реализовавший пенальти на 37-й минуте игры.

В четвертом туре "СКА-Хабаровск" вернется в Москву на матч с местным "Локомотивом" 5 августа, а ЦСКА на своем поле примет казанский "Рубин" 6 августа.

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