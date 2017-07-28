Антон Чупков выиграл золото чемпионата мира на дистанции 200 метров брассом

БУДАПЕШТ, 28 июл — Р-Спорт. Призер Олимпийских игр россиянин Антон Чупков завоевал золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште на дистанции 200 метров в плавании брассом.

В пятницу Чупков проплыл в финале 200 м с первым результатом — 2 минуты 6,96 секунды, обновив рекорды Европы и чемпионатов мира. Серебро и бронзу взяли спортсмены из Японии — Ясухиро Косэки (2.07,29) и Иппэй Ватанабэ (2.07,47) соответственно.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Будапеште 30 июля.

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