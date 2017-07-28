Рылов завоевал золото ЧМ в плавании на 200 метров на спине

БУДАПЕШТ, 28 июл — Р-Спорт. Призер Олимпийских игр россиянин Евгений Рылов завоевал золото в плавании на 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Рылов проплыл 200 м в финале за 1 минуту 53,61 секунды. Серебро взял американец Райан Мерфи (1.54,21), бронза у другого представителя США Джейкоба Пебли (1.55,06).

Лидер юниорской сборной России Климент Колесников стал четвертым, обновив юниорский рекорд мира (1.55,14). Прежний рекорд принадлежал ему же — 1.55,15, с этим результатом Колесников проплыл 200 м в полуфинале днем ранее.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Будапеште 30 июля.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>