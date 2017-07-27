Тульский "Арсенал" оштрафовали за неправильный выход игроков из автобуса

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение оштрафовать тульский "Арсенал" за неправильный выход игроков из клубного автобуса перед матчем второго тура РФПЛ против хабаровского СКА, говорится на официальном сайте РФС.

Сообщается, что футболисты и персонал клуба покидали транспортное средство через передние и задние двери, что запрещено техническим регламентом. Спортсменам предписано выходить из автобуса только через переднюю дверь.

Сумма штрафа составила десять тысяч рублей.

Представители команды уже прокомментировали ситуацию, заявив, что игроки "Арсенала" и дальше будут нарушать регламент.

"Абсолютно никчемный пункт в регламенте, зачем он нужен? Создать прецедент, чтобы оштрафовать "Арсенал"? Ну штрафуйте дальше. Команда будет выходить так, как выходила", — передает слова генерального директора клуба Дмитрия Балашова интернет-ресурс "Championat.com".

В третьем туре РФПЛ тульский "Арсенал" проведет встречу в Казани против местного клуба "Рубин".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>