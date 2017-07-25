НОВОГОРСК (Московская область), 25 июл — Р-Спорт. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась в письме к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой разрешить лидерам сборной России, немного не дотянувшим до выполнения нормативов, выступить на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Российские легкоатлеты, выполнившие норматив для допуска на старт и имеющие индивидуальные разрешения от IAAF, смогут выступить на чемпионате мира в нейтральном статусе. В заявку на турнир на данный момент включены 19 спортсменов.

"Нами написано письмо в IAAF, чтобы наших лидеров, которые чуть-чуть не выполнили норматив, тоже допустили. Возможно, их тоже допустят, и они выступят на чемпионате мира", — сказал Шляхтин журналистам.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>