IAAF не допустила Ухова и Адамса к стартам под нейтральным флагом

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Чемпион мира-2014 в тройном прыжке в помещении россиянин Люкман Адамс сообщил, что получил отказ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на свой запрос об участии в международных соревнованиях под нейтральным флагом; по информации "Р-Спорт", аналогичный отказ получил и олимпийский чемпион Лондона в прыжках в высоту Иван Ухов.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. На данный момент 49 россиян допущены для участия в международных стартах под нейтральным флагом.

"Пятьдесят три человека, в том числе меня, не допустили на основании доклада Макларена", — сказал Адамс журналистам.

Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству "Р-Спорт", что отказ в допуске на выступления в международных стартах под нейтральным флагом получил и олимпийский чемпион-2012 по прыжкам в высоту Иван Ухов.

Министр спорта РФ Павел Колобков во вторник заявил, что Адамс отстранен не на основании доклада Макларена, а на основании "какой-то другой информации". "Специальная группа занимается рассмотрением заявок. Сейчас (глава ВФЛА Дмитрий) Шляхтин едет на конгресс IAAF, впервые у нас будет возможность выступить и доказать свою правоту", — сказал Колобков.

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