IAAF не допустила Ухова и Адамса к стартам под нейтральным флагом

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Чемпион мира-2014 в тройном прыжке в помещении россиянин Люкман Адамс сообщил, что получил отказ от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на свой запрос об участии в международных соревнованиях под нейтральным флагом; по информации "Р-Спорт", аналогичный отказ получил и олимпийский чемпион Лондона в прыжках в высоту Иван Ухов.
"Пятьдесят три человека, в том числе меня, не допустили на основании доклада Макларена", — сказал Адамс журналистам.
Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству "Р-Спорт", что отказ в допуске на выступления в международных стартах под нейтральным флагом получил и олимпийский чемпион-2012 по прыжкам в высоту Иван Ухов.
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