Уроженец Донецка боксер Станислав Каштанов получил российское гражданство

Станислав Каштанов (справа) и Сергей Хомицкий во время боксерского поединка. Архивное фото

Станислав Каштанов (справа) и Сергей Хомицкий во время боксерского поединка. Архивное фото

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Известный украинский боксер Станислав Каштанов получил российское гражданство, сообщил агентству "Р-Спорт" заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев.

Уроженец Донецка Каштанов выступает во втором среднем весе. В марте 2015 года он получил лицензию Российской федерации профессионального бокса и стал выступать под эгидой организации.

"Станислав Каштанов сегодня получил российское гражданство, — сказал Щекутьев. — Его следующий бой планируется провести в сентябре-октябре в России. Но не исключен и вариант с организацией поединка за рубежом".

На профессиональном ринге 32-летний Каштанов одержал 36 побед (21 нокаутом) и потерпел два поражения.

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