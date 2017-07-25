Уроженец Донецка боксер Станислав Каштанов получил российское гражданство

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Известный украинский боксер Станислав Каштанов получил российское гражданство, сообщил агентству "Р-Спорт" заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев.
"Станислав Каштанов сегодня получил российское гражданство, — сказал Щекутьев. — Его следующий бой планируется провести в сентябре-октябре в России. Но не исключен и вариант с организацией поединка за рубежом".
На профессиональном ринге 32-летний Каштанов одержал 36 побед (21 нокаутом) и потерпел два поражения.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>