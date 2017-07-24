Валерий Карпин ушел с телеканала "Матч ТВ"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Тренер Валерий Карпин прекратил работу на телеканале "Матч ТВ", где у него была своя программа. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как рассказал один из собеседников агентства, новость об уходе Карпина стала шоком для редакции "Матч ТВ".

"Что будет с его программой на канале не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего", — заявил источник.

В пресс-службе "Матч ТВ", в свою очередь, отметили, что Карпин решил взять паузу в телевизионной карьере, чтобы посвятить себя тренерской деятельности.

"Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер", — цитирует Карпина пресс-служба телеканала.

Карпин стал главным редактором футбольных трансляций "Матч ТВ" в феврале 2017 года. За годы тренерской карьеры он возглавлял такие клубы, как "Спартак", испанская "Мальорка" и армавирское "Торпедо".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>