Рапиристка Дериглазова завоевала золото чемпионата мира по фехтованию

МОСКВА, 21 июл — Р-Спорт. Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В пятницу олимпийская чемпионка Рио-2016 Дериглазова в финале нанесла поражение итальянке Аличе Вольпи — 14:13. Бронзовые медали достались итальянке Арианне Эрриго и француженке Изаоре Тибю.

Дериглазова стала двукратной чемпионкой мира в индивидуальной рапире, ранее россиянка побеждала на чемпионате мира 2015 года в Москве. Кроме того, россиянка дважды выигрывала золото чемпионата мира в рапире в командных соревнованиях.

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