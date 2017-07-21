Дворкович рассказал, когда в ЧР по футболу могут ввести паспорт болельщика

МОСКВА, 21 июл – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Систему идентификации болельщиков по специальному паспорту необходимо запустить в полном объеме в чемпионате России по футболу после проведения чемпионата мира в 2018 году, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Система паспорта болельщика работала на прошедшем в Казани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге Кубке конфедераций и будет работать в 2018 году на чемпионате мира, который пройдет на 12 стадионах в 11 городах России.

"Считаю, что введение паспорта болельщика в России необходимо. Да, это некоторые затраты, и за один-два месяца это сделать невозможно, но считаю, что после чемпионата мира это точно можно сделать с учетом той инфраструктуры, которая будет на большинстве стадионов премьер-лиги", — сказал Дворкович журналистам.

"Пилотный проект в рамках Кубка конфедераций сработал, все было в целом нормально. Болельщики постепенно привыкли к тому, за сколько нужно приходить на матчи. Да, нам нужно больше пунктов выдачи паспортов болельщиков. Это все можно сделать за ближайший год, а затем запустить систему в полном объеме", — добавил он.

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