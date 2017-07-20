В Нижнем Новгороде на строящемся к ЧМ-2018 стадионе начали засевать газон

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл – РИА Новости. Специалисты начали засевать натуральный газон на стадионе, строящемся в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

"В зависимости от погодных условий трава взойдет через 2-3 недели. После этого за ней будут ухаживать — поливать, стричь и дополнительно освещать в тех зонах, где недостаточно солнечного света… В футбольное поле встроены специальные датчики, необходимые для анализа кислородного состава и уровня кислотности почвы. Также специалисты будут вести мониторинг температуры в нижней и верхней корневой зонах газона. Это позволит агрономам получать всю необходимую информацию для оценки состояния поля", — сказал руководитель строительства стадиона Сергей Пичушкин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Пичушкина, в течение двух месяцев сформируется корневая система поля, после чего ее прошьют полимерными нитями — это повысит износоустойчивость газона более чем в три раза. Для засева выбрана смесь нескольких сортов газонной травы "Райграс", добавил он.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, который провел выездное совещание на строящемся объекте, отметил, что уложенные в основание газона местные щебень и песок прошли дополнительные испытания в Шотландии. "Получается, что даже для создания футбольного газона мирового уровня без нижегородских материалов не обойтись", — заметил он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На стадионе в Нижнем Новгороде, рассчитанном на 45 тысяч зрителей, пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу, в том числе 1/4 финала. В дальнейшем стадион будет использоваться в качестве многофункционального комплекса для проведения различных массовых мероприятий.