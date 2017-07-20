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Спорт

Двадцать тысяч калорий в день: как живут профессиональные сумоисты

08:0020.07.2017
(обновлено: 08:03 20.07.2017)
0900
© REUTERS / Issei KatoБорец сумо возвращается с тренировки в Нагое, ЯпонияБорец сумо возвращается с тренировки в Нагое, Япония
© REUTERS / Issei Kato

Сумоисты потребляют до 20 тысяч калорий в сутки, часто позволяют себе спиртное, вес отдельных сумотори превышает двести килограмм, и в среднем они доживают до 65 лет. Их повседневная жизнь столь же необычна, как и борьба, которой они ее посвятили.

Сумо выходит за рамки спорта — это шоу, включающее в себе еще и религиозный аспект, традиции и самурайские ритуалы, которые требуют от бойцов особого поведения.

© REUTERS / Issei KatoБорцы сумо из Бразилии Kaisei и из Монголии Kyokushuno во время тренировки в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония
© REUTERS / Issei Kato
Борцы сумо из Бразилии Kaisei и из Монголии Kyokushuno во время тренировки в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония

Быт рикиси — так в Японии называют профессиональных сумоистов — существенно отличается от быта других спортсменов. Как правило, большинство сумотори живут и тренируются вместе со своими одноклубниками. В сумо поощряется дедовщина — за обеденный стол сперва садятся опытные борцы, и только когда они закончат трапезу, места смогут занять их более молодые коллеги, начинающим рикиси также приходится выполнять большинство бытовых обязанностей.

© REUTERS / Issei KatoТренировка борцов сумо клбуа Tomozuna в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония
© REUTERS / Issei Kato
Тренировка борцов сумо клбуа Tomozuna в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония

День сумоистов обычно начинается в пять утра — с изнурительных тренировок и спарингов. Основное внимание уделяется силовым упражнениям и растяжке. Ближе к полудню тренировка завершается и настает время обеда. Основу рациона сумотори составляет "тянконабэ" — особый суп, который состоит из лапши и множества ингредиентов, богатых белком: курицы, рыбы, говядины, тофу. При этом борцы могут позволить себе алкоголь, в частности, пиво, поскольку спиртные напитки также весьма калорийны, а средний дневной рацион сумотори включает в себя от пяти до восьми тысяч килокалорий. Но в отдельных случаях эта цифра может возрастать в два-три раза.

© REUTERS / Issei KatoБорец сумо Kaiho ест "тянконабэ" в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония
© REUTERS / Issei Kato
Борец сумо Kaiho ест "тянконабэ" в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония

После обеда в распорядке дня рикиси идет дневной сон, за которым следует еще одна тренировка и второй прием пищи.

© REUTERS / Issei KatoБорец сумо Kaiho спит в кислородной маске в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония
© REUTERS / Issei Kato
Борец сумо Kaiho спит в кислородной маске в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония

Многим начинающим сумотори приходится очень тяжело — им едва хватает денег, чтобы сводить концы с концами, но ведущие борцы зарабатывают немногим менее полумиллиона долларов в год.

© REUTERS / Issei KatoБорец сумо в набедренной повязке Маваси во время тренировки в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония
© REUTERS / Issei Kato
Борец сумо в набедренной повязке Маваси во время тренировки в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония

При этом сумо пользуется огромной популярностью в Японии — на сумотори смотрят как на продолжателей традиций самураев. В кодексе поведения борца ключевое место занимает понятие "хинкаку" — достоинство. Любой недостойный сумотори поступок негативно скажется на репутации борца и может помешать ему стать ёкодзуна — великим чемпионом. При этом во время самого поединка сумоист должен оставаться невозмутимым вне зависимости от исхода схватки. В дни крупных соревнований борцы некоторых клубов живут в храмах, а в профессиональном сумо из-за религиозных традиций доступ на дохё (специальную площадку, где проходит схватка) запрещен женщинам.

© REUTERS / Issei KatoБорец сумо Kainoryu играет с детьми из детского сада в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония
© REUTERS / Issei Kato
Борец сумо Kainoryu играет с детьми из детского сада в храме Ganjoji Yakushido в Нагое, Япония

И хотя в последнее время сумо занимается все больше иностранцев, профессиональные соревнования проходят только в Японии. В Стране восходящего солнца сумо — это нечто большее, чем спорт — по легенде, первая схватка сумотори прошла более двух с половиной тысяч лет назад, и в ней в борьбе за власть над страной сошлись синтоистские боги Такемиказуки и Такеминаката. Победу одержал Такемиказуки, и именно от него ведут свой род японские императоры.

 

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