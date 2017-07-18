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Спорт

Долуда: КК-2017 прошел на Кубани спокойно благодаря полиции и казакам

14:3618.07.2017
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкПарад Кубанского казачьего войска в Краснодаре. Архивное фотоПарад Кубанского казачьего войска в Краснодаре. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Кубок конфедераций в Сочи прошел спокойно и без происшествий, в том числе благодаря совместной службе полиции и казаков в рамках турнира, сообщил в интервью РИА Новости казачий генерал, войсковой атаман Кубанского казачьего войска, замгубернатора Краснодарского края и первый зампредседателя краевого оргкомитета по подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу 2018 Николай Долуда.

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© РИА Новости / Владимир Песня
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"Было сделано все для стопроцентного правопорядка. В Сочи на постоянной основе работал региональный межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности, что позволило оперативно решать все вопросы, возникающие в ходе проведения матчей", – сказал Долуда.

По его словам, на самом стадионе в Сочи создана уникальная система безопасности. Так, например, была установлена 2071 камера видеонаблюдения, что, по данным замгубернатора, намного больше, чем на других стадионах, задействованных в Кубке конфедераций и ЧМ-2018. "Это современное оборудование, которое имеет очень высокое разрешение, так что можно четко рассмотреть лицо человека и при необходимости внести его в базу", – рассказал чиновник.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов работали "очень слаженно, грамотно и корректно".

"Деятельность правоохранительных органов удостоена самых высоких оценок. Кстати, и вице-премьер Виталий Мутко, и первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой отметили важность совместной службы полиции и казаков в рамках турнира… Для этих целей было привлечено 625 казаков Кубанского казачьего войска", – заявил Долуда, добавив, что, как и на Олимпиаде, Паралимпиаде, Формуле 1 в Сочи, они помогали полиции в охране правопорядка, чтобы гости турнира чувствовали себя более спокойно.

Кроме того, по данным Долуды, безопасность обеспечивали представители частных охранных предприятий и 1320 контролеров-распорядителей – стюардов. "Благодаря таким серьезным комплексным мерам Кубок конфедераций в Сочи прошел спокойно и без происшествий", – заявил вице-губернатор.

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