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Спорт

Казань снова в плавании: столица Татарстана примет ЧМ-2022 на короткой воде

15:1717.07.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКазанский кремль. Архивное фотоКазанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БУДАПЕШТ, 17 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бюро Международной федерации плавания (FINA) единогласно проголосовало за проведение в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

Виталий Мутко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Казань проведет ЧМ-2022 по плаванию на самом высоком уровне, заявил Мутко
В понедельник утром казанский оргкомитет провел презентацию заявки на этот турнир, равно как и Будапешт, Тайбэй и Гонконг, которые также претендовали на проведение чемпионатов мира 2022 и 2024 годов.

На презентации заявки министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов говорил о том, как любят в Казани водные виды спорта, о том, что принято решение совместно с FINA открыть центр по подготовке спортсменов. "Вся инфраструктура в Казани готова", — неоднократно подчеркивал он.

К тому же, для проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде нужен один соревновательный бассейн — во Дворце водных видов спорта. В 2015 году, во время чемпионата мира по водным видам спорта, там проходили соревнования по прыжкам в воду.

"Мы намерены за счет временных трибун увеличить количество зрительских место как минимум до шести тысяч. Проект уже готов", — отметил Леонов. И это тот случай, когда сомневаться не приходится — проблем с посещаемостью у плавания в Казани не будет, да и с организацией тоже. Даже чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит на самом высоком уровне.

Единственный вопрос по ходу презентации Леонову был задан о визах. Он подтвердил, что визовая программа чемпионата мира 2015 года будет сохранена. "Спортсмены-участники у нас въезжали по аккредитационному удостоверению. Мир меняется, принимать такие решения необходимо. Для остальных мы предусмотрим упрощенную процедуру получения виз", — разъяснил Леонов.

Жизнь после 2015 года

После чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года ситуация вокруг российского спорта изменилась. Во время одного из витков допингового скандала были упомянуты и чемпионат мира-2015, и Универсиада-2013, прошедшие в Казани. "Были какие-то непонятные разговоры, заявления. Но мы разъяснили ситуацию с FINA, у них нет к нам вопросов, и сегодняшнее единогласное решение, а в бюро более 30 человек, это только подтверждает", — подчеркнул Леонов.

Министр спорта РФ Павел Колобков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Глава Минспорта прокомментировал выбор Казани хозяйкой ЧМ-2022 по плаванию
"FINA очень взвешенно подходит к принятию таких решений, мы видели это на Олимпиаде. Рад что никакой дискриминации нет в этом плане по нашей заявке. Ее нет и не подразумевалось. Я в этом, в принципе, и не сомневался", — признался член бюро FINA Владимир Сальников.

"Казань провела на высочайшем уровне чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, завоевала себе огромный авторитет в мире плавания. Люди хотят приезжать в Казань снова и снова, потому что знают, насколько высокие стандарты проведения турниров в России и в Казани, в частности", — заявил в свою очередь вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Кроме чемпионата мира по плаванию на короткой воде Казань готовится принять и конвенцию FINA. Из уже готовой инфраструктуры планируется использовать также деревню спортсменов.

"Нет сомнений, что Казань справится с чемпионатом мира на короткой воде и организует его образцово. Хотел бы отметить, что международные федерации, и в частности FINA, продолжают доверять России проведение крупнейших турниров по своим видам спорта. Это говорит о том, что наша страна имеет высочайший уровень доверия. Поздравляю Казань, а также всех любителей водных видов спорта в России", — подчеркнул министр спорта РФ Павел Колобков.

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