Казань проведет ЧМ-2022 по плаванию на самом высоком уровне, заявил Мутко

МОСКВА, 17 июл – Р-Спорт, Семен Галькевич. Россия на самом высоком уровне подготовит и проведет чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года в Казани, заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

В понедельник Казань получила право принять чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года. Ранее Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, в городе на постоянной основе проходят соревнования национального уровня по плаванию, а также российский этап Мировой серии по прыжкам в воду.

"Получение права принять чемпионат мира крайне важно для нашей страны с точки зрения развития плавания, а что касается Казани, то победа этой заявки абсолютно заслужена, потому что город обладает колоссальным опытом. Казань провела на высочайшем уровне чемпионат мира по водным видам спорта, завоевала себе огромный авторитет в мире плавания. Поздравляем Казань, всех российских любителей плавания. Мы подготовим и проведем этот турнир на самом высоком уровне", — сказал Мутко по телефону.

"Люди хотят приезжать в Казань снова и снова, потому что знают, насколько высокие стандарты проведения турниров в России и в Казани, в частности", — добавил собеседник агентства.

Мутко также отметил, что Россия, несмотря ни на что, является надежным партнером всего международного спортивного движения.

"Мы всегда выполняем свои обязательства на высоком уровне, поэтому нет ничего неожиданного в том, что FINA регулярно предоставляет нам право принимать турниры самого высокого уровня. С FINA у нас действительно хорошие отношения, они знают, как в России проводят их турниры. Но такая ситуация у нас в большинстве видов спорта, поэтому удивляться здесь нечему. Мы двигаемся, мы готовы сотрудничать на добросовестной основе со всеми мировыми спортивными организациями", — заключил вице-премьер.

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