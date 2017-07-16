Россияне Штыль и Мелантьев победили на ЧЕ в гонке каноэ-двоек на 500 м

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Российские каноисты Иван Штыль и Виктор Мелантьев одержали победу на дистанции 500 метров на чемпионате Европы, который проходит в болгарском Пловдиве.

Россияне в финале преодолели дистанцию за 1 минуту 36,264 секунды. Вторыми стали румыны Леонид Карп и Виктор Михалачи (+1,104 секунды). Замкнули тройку призеров украинцы Дмитрий Янчук и Тарас Мищук (+2,692).

Ранее в воскресенье российская байдарочница Елена Анюшина стала третьей на дистанции 500 метров с результатом 1 минута 47,908 секунды. Победу одержала венгерка Тамара Такач (1.47,264), серебро у белоруски Ольги Худенко (1.47,844).

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