Веснина и Макарова впервые выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде

Теннисистки Веснина и Макарова после победы на Уимблдоне

Теннисистки Веснина и Макарова после победы на Уимблдоне

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в карьере выиграли Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде.

Российская пара, получившая второй номер посева на турнире, в финале разгромила Монику Никулеску и Чжань Хаоцин (Румыния/Тайвань, 9-й номер посева). Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась победой российских теннисисток со счетом 6:0, 6:0.

На протяжении карьеры Макарова и Веснина уже доходили вместе до финала Уимблдона в парном разряде в 2015 году, но уступили Мартине Хингис (Швейцария) и Сане Мирзе (Индия).

В 2013 году Веснина и Макарова выиграли "Ролан Гаррос", а спустя год стали победительницами Открытого чемпионата США. Таким образом, из турниров серии Большого шлема россиянки не выигрывали лишь Australian Open.

В 2016 году Веснина и Макарова выиграли золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в парном разряде.

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