Веснина и Макарова впервые выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в карьере выиграли Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде.
На протяжении карьеры Макарова и Веснина уже доходили вместе до финала Уимблдона в парном разряде в 2015 году, но уступили Мартине Хингис (Швейцария) и Сане Мирзе (Индия).
В 2013 году Веснина и Макарова выиграли "Ролан Гаррос", а спустя год стали победительницами Открытого чемпионата США. Таким образом, из турниров серии Большого шлема россиянки не выигрывали лишь Australian Open.
В 2016 году Веснина и Макарова выиграли золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в парном разряде.
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