МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Шесть арабских стран направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо с просьбой перенести из Катара чемпионат мира 2022 года, сообщает Рейтер со ссылкой на сайт The Local.
Как заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, ФИФА получила от шести арабских стран предупреждение о рисках для болельщиков и футболистов в случае, если турнир пройдет в Катаре.
В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>