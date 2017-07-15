МОСКВА, 15 июл — Р-Спорт. Спортсмены, тренеры или иные специалисты, которые были уличены в применении допинга, лишаются права на получение стипендии президента РФ, говорится в новом указе главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

В субботу Владимир Путин подписал указ "О внесении изменения в Положение о порядке выплаты стипендий президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, утвержденное указом президента РФ от 31 марта 2011 г.

Согласно данному указу, любой спортсмен или тренер, чье нарушение антидопинговых правил является признанным, не имеет права рассчитывать на стипендию президента.

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