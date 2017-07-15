МОСКВА, 15 июл — Р-Спорт. Футболисты "Спартака" обыграли "Локомотив" в московском дерби и впервые завоевали Суперкубок России.

Встреча, прошедшая в пятницу на стадионе "Локомотив", завершилась победой действующих чемпионов России в дополнительное время со счетом 2:1. В основное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а в дополнительное время в составе "красно-белых" отличились Луис Адриано (101-я минута) и Куинси Промес (113-я). "Локомотив" ответил голом Мануэла Фернандеша (116-я).

"Спартак" ранее трижды участвовал в матчах за Суперкубок России, но впервые стал обладателем трофея. Для "Локомотива" это была пятая игра за Суперкубок, две из которых закончились победами железнодорожников.

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