Мутко пожелал удачи сборной Украины при отборе на ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 14 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Сборная Украины по футболу в случае, если сможет отобраться на чемпионат мира-2018, который пройдет в России, не будет испытывать в стране никаких проблем, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в пятницу.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

"Им надо еще отобраться. Всегда, и у нас это внутри, ты всегда ищешь причину внешнюю, это легче. Отобраться надо, у них подгруппа очень сложная. Мы им желаем удачи, — сказал Мутко журналистам, отвечая на вопрос о нежелании сборной Украины приезжать на чемпионат в Россию. — Но могу сказать, у сборной Украины, если она отберется, в России никаких проблем не будет, ни одной проблемы".

Мутко подчеркнул, что сегодня только сборные России и Бразилии уже получили путевки на чемпионат мира. "Остальным еще надо попотеть, к сожалению или к счастью. Надо отобраться на чемпионат мира, а потом говорить будем уже", — отметил он.

Сборная Украины борется за право попадания на турнир в группе I, где ей противостоят команды Хорватии, Исландии, Турции, Финляндии и Косово. После шести туров в активе украинцев 11 очков. Сборная занимает 4-е место. Лидирует в группе команда Хорватии (13 очков). Далее расположились исландцы (13 очков) и турки (11 баллов). Победители девяти групп получат прямую путевку на чемпионат мира. Лучшие 8 сборных из числа тех, которые займут вторые места в своих группах, продолжат борьбу за путевку на турнир в следующем раунде отбора.

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