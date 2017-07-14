Мутко пожелал удачи сборной Украины при отборе на ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 14 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Сборная Украины по футболу в случае, если сможет отобраться на чемпионат мира-2018, который пройдет в России, не будет испытывать в стране никаких проблем, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в пятницу.
"Им надо еще отобраться. Всегда, и у нас это внутри, ты всегда ищешь причину внешнюю, это легче. Отобраться надо, у них подгруппа очень сложная. Мы им желаем удачи, — сказал Мутко журналистам, отвечая на вопрос о нежелании сборной Украины приезжать на чемпионат в Россию. — Но могу сказать, у сборной Украины, если она отберется, в России никаких проблем не будет, ни одной проблемы".
Сборная Украины борется за право попадания на турнир в группе I, где ей противостоят команды Хорватии, Исландии, Турции, Финляндии и Косово. После шести туров в активе украинцев 11 очков. Сборная занимает 4-е место. Лидирует в группе команда Хорватии (13 очков). Далее расположились исландцы (13 очков) и турки (11 баллов). Победители девяти групп получат прямую путевку на чемпионат мира. Лучшие 8 сборных из числа тех, которые займут вторые места в своих группах, продолжат борьбу за путевку на турнир в следующем раунде отбора.
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